El paso de Bad Bunny por Saturday Night Live no solo hizo reír al público estadounidense, también despertó una ola de nostalgia en toda Latinoamérica. El cantante puertorriqueño sorprendió al aparecer caracterizado como “Kiko”, dentro de un sketch inspirado en el clásico 'El Chavo del 8′, acompañado por Marcello Hernández y Chloe Fineman, quienes representaron a otros entrañables personajes de La Vecindad.

La recreación, llena de referencias y humor, se viralizó en cuestión de horas y desató un debate en redes: ¿cómo reaccionarían los protagonistas originales al homenaje? La respuesta no tardó en llegar, y vino directamente de Florinda Meza, la actriz que dio vida a la inolvidable Doña Florinda.

Florinda Meza elogió la interpretación de Bad Bunny y agradeció el homenaje al legado de Chespirito. | Crédito: Saturday Night Live / SYSTEM

Meza compartió en sus redes su parecer sobre la interpretación del reguetonero. Sin rodeos, reconoció el esfuerzo y la sensibilidad del equipo de Saturday Night Live, resaltando especialmente el trabajo de Bad Bunny.

“Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral, hay mucho cariño ahí y se nota. Le agradezco este homenaje al show, pero sobre todo a Benito Antonio Martínez Ocasio”, escribió la actriz en Instagram.

Para Florinda Meza, la actuación de Bad Bunny reflejó cariño y respeto hacia El Chavo del 8 y su historia. | Crédito: Saturday Night Live

Más allá del guiño humorístico, la también viuda de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, destacó que el sketch fue una muestra de respeto hacia una obra que marcó generaciones. Además, confesó que ver nuevamente a los personajes de la vecindad le trajo recuerdos entrañables —y que quien más la hizo reír fue justamente el intérprete de “Tití Me Preguntó”.

Para Meza, el tributo fue más que una parodia: fue la confirmación de que 'El Chavo del 8′ sigue tan vivo como siempre, ahora incluso en uno de los escenarios más importantes de la televisión estadounidense.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí