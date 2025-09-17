Desde que se difundió la miniserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, Florinda Meza se mantuvo en el blanco de las críticas. Es más, distintos usuarios tuvieron el atrevimiento de indicar que Ángela Aguilar sería su familiar . Esto se debe a las supuestas similitudes de cómo iniciaron sus respectivos romances. Ante esta situación, la actriz de 71 años decidió pronunciarse al respecto.

Sus declaraciones surgieron a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde estaba a la espera de distintos medios. De manera directa, la que interpretó a ‘Doña Florinda’ afirmó: “Yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres donde el primer enemigo de una mujer es otra mujer”.

La viuda de Chespirito puntualizó que no tenía conocimiento alguno sobre la polémica que involucra a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu . Sin embargo, durante su entrevista con la periodista Adela Micha, se enteró realmente la razón de las comparaciones.

Florinda Meza es señalada como la razón principal del divorcio entre 'Chespirito' y Graciela Fernández. (Crédito: @florindamezach1 / Instagram)

“Yo no sé qué pasa. Me dijo Adela que le quitó el marido a alguien. Dije yo: ‘¿Le quitó? ¿Pues que es un broche para el pelo o un anillo? ¿Y él (Christian Nodal) qué?’“, expresó.

Esta respuesta de Florinda Meza da a entender que la cantante mexicana no es la única que habría cometido este “error”, ya que también hubo otra parte involucrada que, en este caso, es el intérprete de ‘Adiós Amor’.

Para finalizar, la recordada ‘Chimoltrufia’ también expresó que ninguna persona debe estar criticando u opinando sobre los demás, pues cada uno debe preocuparse de su propia vida.

Ángela Aguilar ha sido fuertemente criticada por cómo inició su relación con Christian Nodal. (Crédito: Eric Jamison/Invision/AP)

Habló sobre Graciela Fernández, exesposa de ‘Chespirito’

Durante la entrevista con Adela Micha, Florinda Meza no perdió la ocasión para recordar cómo fue su relación con Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños , indicando ambas tuvieron un trato cordial.

“Yo me llevaba bien con ella. Es una persona que yo recuerdo con agrado y de la que no tengo queja, ninguna. Entiendo si situación y la entendí perfectamente hacia mí”, declaró.