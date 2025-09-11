La miniserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ ocasionó una fuerte polémica que involucra al recordado Roberto Gómez Bolaños y su viuda, Florinda Meza , quien recibió fuertes críticas ante la trama de esta producción cinematográfica, especialmente por los episodios que transcurren en Acapulco. La situación obligó a la actriz mexicana que rompa su silencio y arremeta contra aquellos creadores de este proyecto.

En una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa de ‘De Primera Mano’, afirmó que lo proyectado en esta miniserie está lejano de lo que realmente se vivió entre los actores y actrices de ‘El Chavo del 8′.

Florinda Meza recibió fuertes críticas tras la difusión de la miniserie 'Chespirito: sin querer queriendo'. (Crédito: @florindamezach1 / Instagram)

“Los autores de esta serie hicieron mucho daño. El productor y la plataforma (HBO) son responsables de muchos daños que iré aclarando. Todo lo que aparece en esa serie es mentira”, declaró la actriz que encarnó a ‘Doña Florinda’.

Florinda también expresó su incomodidad debido a la aclaración de los creadores de esta miniserie, quienes aseguraron que lo plasmado en los capítulos se trataba de una “fantasía”. La comediante de 76 años precisó que esto “demerita la carrera y trayectoria” de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza asumió el papel de 'Doña Florinda' en 'El Chavo del 8'. (Foto: @florindamezach1 / Instagram)

“Lo de Acapulco es falso”

Uno de los momentos más impactantes de la miniserie y que puso a Florinda Meza en el ojo de la tormenta fue la recreación del viaje del elenco de ‘El Chavo del 8′ a Acapulco, donde se puso en evidencia las disputas entre el equipo y una supuesta infidelidad de Roberto Gómez. La actriz mexicana alegó que todo lo transmitido es falso.

“Lo de Acapulco es una mentira deliberada, todo lo que ponen ahí es falso, nunca hubo pleitos, es un absurdo espantoso”, expresó.

Florinda Meza afirma que la miniserie no ha contado la verdad de lo que ocurrió en Acapulco. (Crédito: @florindamezach1 / Instagram)

La actriz que también interpreta a la ‘Chimoltrufia’ también sintió indignación por el personaje ficticio que la representaba con otro nombre (Margarita Ruiz). Ella alega que esto provocó un grave daño a su imagen profesional.

“El hecho de que la gente me relacionara con ese personaje provocó un linchamiento descarnado, mediático, en las redes, en la radio, la televisión, la prensa y eso nada más es inhumano. Es ilegal, es un daño moral a mi profesión y a mi trayectoria. Eso está prohibido por la ley”, puntualizó.