Desde que se estrenaron los distintos capítulos de la miniserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ , Florinda Meza ha sido el blanco de críticas por ser, supuestamente, la causante del divorcio entre Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández . La incesante situación obligó a que la actriz mexicana se pronuncie al respecto, causando un cierto revuelo con sus declaraciones.

Esto se registró cuando concedió un conversatorio con Adela Micha, la periodista que también entrevistó al cantante Christian Nodal . Si bien hablaron de diversos temas, la viuda de ‘Chespirito’ se tomó un tiempo para recordar su relación con Graciela, alegando que siempre mantuvo un trato cordial.

Florinda Meza aprovechó la ocasión para aclarar distintos temas que la involucran. (Crédito: La Saga / YouTube)

“Yo me llevaba bien con ella. Es una persona que yo recuerdo con agrado y de la que no tengo queja, ninguna. Entiendo si situación y la entendí perfectamente hacia mí”, dijo Florinda.

Es más, recordó una ocasión en que conversó vía telefónica con la madre de los hijos de Roberto Gómez Bolaños sobre la polémica que involucraba a los tres. Según las propias palabras de Florinda Meza, Graciela le indicó que su “coraje” no era con ella, sino con el difunto comediante.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza iniciaron su relación a inicios de los años 70. (Crédito: Difusión)

“No habría buscado fuera de su casa nada”

Lo curioso de sus declaraciones fue al asegurar que el primer matrimonio de ‘Chespirito’ ya pasaba por situaciones complicadas que encaminaban a un divorcio, dejando a entrever que no fue la causante de ello.

“Su matrimonio no funcionaba desde antes, sino él no habría buscada fuera de su casa nada”, expresó.

Es más, afirmó que, en el inicio del proceso de divorcio entre Roberto y Graciela, no existía algún tipo de rencillas. “Para cuando ella lo pidió, todos éramos ‘amigos’. Bueno, puede que no fuera mi amiga, solamente quería que nos respetáramos”, explicó.