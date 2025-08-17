La secuela de ‘Happy Gilmore’ fue un rotundo éxito desde que su estreno en Netflix . Si bien la actuación de Adam Sandler provocó más de una risa, la sorpresa provino de los distintos cameos de celebridades reconocidas que aparecieron en la cinta, como el de Travis Kelce. Sin embargo, surgieron teorías de que Taylor Swift, pareja del jugador de fútbol americano , también habría participado en esta película. ¿Realmente es cierto? La propia cantante respondió.

Como se sabe, la estrella de pop fue la invitada especial en el reciente episodio del podcast ‘ New Heighs ’. Sus presentadores, Travis y Jason Kelce, la recibieron para que promocione su nuevo álbum musical ‘The Life of a ShowGirl’ , hable sobre su carrera artística y aspectos de su vida personal.

Taylor Swift fue la invitada especial en el último episodio del podcast 'New Heights'. (Crédito: New Heights / YouTube)

En cierto momento de la entrevista, Jason le preguntó si eran ciertos los rumores de que hizo un cameo en ‘Happy Gilmore 2′, ya que distintos fanáticos aseguraron que la artista había interpretado a un oso. No obstante, Taylor fue contundente con su respuesta.

“Puedo negarlo. Me honra que me recuerden en ese contexto porque me encantó esa película (’Happy Gilmore 2′). La vi varias veces. Me encantó muchísimo", declaró.

La intérprete de ‘Karma’ no desaprovechó la ocasión para felicitar al actor que dio vida a dicho animal en la cinta, pues consideró que su actuación “fue exquisita”.

Quiero mencionarte que la cantante de 35 años promocionó esta secuela después de su estreno. Mediante una publicación en Instagram Stories, Taylor enfatizó que la hizo “reír mucho”, le brindó una calificación de “13/10″ e invitó a sus seguidores a verla.

Travis Kelce realizó un cameo en esta secuela protagonizada por Adam Sandler. (Crédito: @killatrav / Instagram)

La famosa escena del oso

Los rumores parten de un momento específico de esta cinta de comedida. Ocurre que un camarero (interpretado por Bad Bunny) sueña que le pasa una brocha con miel a Travis Kelce, quien se encuentra atado a un poste de metal. Producto de ello, el animal lo ataca.

En esta escena, es la única vez que aparece este oso. Por esa razón, distintos fanáticos que visualizaron ‘Happy Gilmore 2′ especularon que Taylor Swift estaba detrás del personaje del oso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí