Si eres un seguidor de Selena Gomez , sabrás de la existencia de Francia Raisa, aquella actriz que tomó la difícil decisión de donarle un riñón a la actual novia de Benny Blanco en el 2017. Esta iniciativa quedará marcada eternamente en la vida de ambas celebridades, aunque actualmente el vínculo amical no esté en su mejor momento . A pesar de ello, la protagonista de ‘How I Met Your Father’ decidió opinar sobre la boda de los recientes casados.

Esto ocurrió días previos al matrimonio entre Selena y Benny . Respecto a sus declaraciones, Raisa dejó entrever que no recibió invitación por parte de la cantante estadounidense. A pesar de ello, indicó que está sumamente contenta por esta nueva etapa en su vida.

“Sí, sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella”, fueron las palabras de Francia Raisa al programa Primer Impacto.

En tiempos reciente, ambas actrices no frecuentan. Sin embargo, queda el buen recuerdo del noble gesto por parte de Francia Raisa. (Foto: Instagram)

Además, aún recuerda ese noble gesto que tuvo con la intérprete de ‘Baila Conmigo’. Tomar la decisión de realizar un trasplante de un órgano hacia una persona que no tiene algún lazo familiar, demuestra el gran cariño que le mantuvo a Selena.

“Mira, tiene vida. Ya es billonario y pues, estoy agradecida de que pude hacer eso por ella”, declaró al medio citado.

Francia Raisa tomó la decisión de ser la donante de riñón a Selena Gomez. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Eran mejores amigas

Si bien los rumores de un distanciamiento provienen desde hace años, la propia Selena Gomez declaró en el 2023 que su “mejor amiga” era Francia Raisa. Sin embargo, en tiempos recientes, parece que esa perspectiva cambió totalmente.

“Nunca jamás estaré más en deuda con alguna persona que con Francia. La idea de que alguien ni siquiera se la piensa para convertirse en donante es increíblemente abrumadora”, declaró a Apple TV+.