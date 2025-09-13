Luego de haber indicado que abandonar Hollywood en la cima de su carrera le “salvó la vida”, Frankie Muniz ha vuelto a llamar la atención. En esta ocasión porque se animó a hablar sobre la vez que rechazó ser presentador en ‘Saturday Night Live’ para tener un tiempo con Amanda Bynes. Si quieres saber más al respecto, sigue leyendo esta nota.

Resulta que el artista fue invitado al pódcast ‘Lightweights’. Estando ahí, conversó con Joe Vulpis acerca de su éxito como actor infantil a principios de la década del 2000 y sobre el hecho de que esperaba trabajar con Amanda Bynes, luego de haberse mudado a New York.

“Pensé: ‘Quiero estar en ‘All That’... Quiero estar en ‘The Amanda Show’”, recordó. “Porque de niño estaba enamorado de Amanda Bynes, pero pensaba que esos programas eran los más divertidos y alucinantes. Ese era mi sueño, quería estar en ‘All That’ con Amanda Bynes y todos ellos”, agregó.

“Esta es mi oportunidad”

El tema es que un año después de su mudanza, a él se le presentó una gran oportunidad. “Me pidieron copresentar los Nickelodeon Kids’ Choice Awards en abril del 2000. Y Amanda Bynes era otra de las copresentadoras. Y pensé: ‘Voy a conocer a Amanda Bynes, ¿verdad?’. Es un acontecimiento importantísimo. Así que estoy muy emocionado, ¿verdad? Pensé: ‘Esta es mi oportunidad’”, manifestó.

Frankie Muniz es un actor y piloto de carreras estadounidense. (Foto: @frankiemuniz4 / Instagram)

Él realmente estaba muy emocionado. Lo curioso es que, tras recibir esa petición, su madre, Denise Muniz, recibió una llamada donde le ofrecían a su hijo ser el presentador de ‘Saturday Night Live’, un programa cómico con situaciones humorísticamente extrañas, parodias y sarcásticas bromas sobre personajes importantes.

“(Mi mamá) me dice: ‘Te pidieron que presentaras ‘Saturday Night Live’. Y yo le pregunto: ‘¿Qué es eso?’. “Y ella me dice: ‘Es increíble. Serás una de las personas más jóvenes en presentar. Es un evento importante. Bla, bla, bla’. Le pregunto: ‘¿Cuándo?’. Me responde: ‘El 3 de abril’. Y yo le digo: ‘¡Ni hablar! Voy a los Kids’ Choice Awards. Me da igual. Quedaré con Amanda Bynes en los Kids Choice Awards’”, aseguró.

Amanda Bynes es una actriz, presentadora de televisión, cantante y diseñadora de moda estadounidense. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

“No me echo atrás por obligación”

Si bien su progenitora trató de convencerlo de que aceptara ser el presentador en ‘Saturday Night Live’, él nunca cambió de decisión. “Yo pensaba: ‘No, no, no. No me echo atrás por obligación. Me comprometí, no voy a echarme atrás en la cocina. Han estado transmitiendo mi anuncio diciendo que voy a ser copresentador’”, recalcó.

Su sueño se hizo realidad

Es así como eventualmente su sueño se hizo realidad: conoció a Amanda Bynes, aunque ella no fue copresentadora, según People. Él le acabó entregando el premio en la categoría ‘Actriz de Televisión Favorita’. Cabe mencionar que los dos artistas, en 2002, coprotagonizaron junto a Paul Giamatti la comedia ‘Big Fat Liar’, la misma que puedes disfrutar en Prime Video.

