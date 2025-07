Freddie Prinze Jr. ganó mucha fama a finales de los 90 por su papel de ‘Ray Bronson’ en la franquicia ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicieron el verano pasado’, en español). El tema es que al trabajar ahí conoció a Jennifer Love Hewit (‘Julie James’ en la saga), con quien se llevó estupendamente; sin embargo, la buena amistad que entablaron no fue suficiente como para que ambos se vieran con frecuencia luego de haber hecho la segunda entrega de la saga (‘I Still Know What You Did Last Summer’, también conocida como ‘Todavía sé lo que hicieron el verano pasado’, en español) estrenada en 1998. Esa situación recién se ha puesto sobre la mesa, y el propio actor se ha encargado de revelar la razón de lo sucedido.

Antes de entrar de lleno al asunto es importante que sepas que lo ocurrido ha causado un gran impacto estos días a raíz de que está en los cines la tercera película de la franquicia, que lleva el mismo título que la primera (‘I Know What You Did Last Summer’) y que, además de contar con los personajes ya mencionados, cuenta con la participación de Sarah Michelle Gellar (‘Helen Shivers’), Madelyn Cline (‘Danica Richards’), Chase Sui Wonders (‘Ava Brucks’), Jonah Hauer-King (‘Milo Griffin’) y Tyriq Withers (‘Teddy Spencer’).

Habiéndote comentado lo anterior, te digo que Freddie Prinze Jr. fue entrevistado por Variety y ahí se le consultó si se mantuvo en contacto con su coprotagonista Jennifer Love Hewit. Apenas escuchó esa interrogante, el actor dejó en claro que eso no sucedió.

Freddie Prinze Jr. es un actor, productor de cine y televisión y guionista estadounidense que nació el 8 de marzo de 1976. (Foto: Paul Archuleta / Getty Images)

“Pero nos importan mucho estos personajes”

“Nos movemos en círculos diferentes”, empezó diciendo. “No la había visto desde que terminamos la segunda película en el 98, pero nos importan mucho estos personajes, y todo seguía ahí. Después de terminar esa primera escena, tuvimos la oportunidad de decir: ‘Ah, tienes hijos. Y tienes hijos’”, agregó el artista, que tiene dos hijos con su esposa Sarah Michelle Gellar: Charlotte Grace y Rocky James. Su colega, por otro lado, tiene tres hijos con su esposo Brian Hallisay: Autumn James, Atticus James y Aidan James.

Jennifer Love Hewitt es una actriz y cantante estadounidense que nació el 21 de febrero de 1979. (Foto: Eric Charbonneau / Sony Pictures vía Getty Images)

La primera escena de los dos juntos en la nueva película

Pero no creas que ahí quedo todo, pues también explicó cómo fue grabar la primera interacción de ambos que se vio en la nueva película. “Sinceramente, creo que la primera escena que compartimos en esta película, donde ‘Ray’ y ‘Julie’ confrontan la realidad de su relación, es el mejor trabajo que hemos hecho de los tres. Estoy muy orgulloso de ello. Nuestra directora, Jennifer Kaytin Robinson, tridimensionalizó a estos personajes”, sostuvo.

