Un caso reciente ha generado una gran controversia en redes sociales. Sucede que una inmigrante de México fue detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tras conducir a una excesiva velocidad en Leeds, Alabama. Sin embargo, la veracidad de la acusación ha sido cuestionada, pues su comunidad la ha calificado como una ciudadana ejemplar.

Giovanna Hernández, una trabajadora social de 24 años, es la protagonista de este hecho. Ella llegó a los Estados Unidos en 2008. Aterrizó con la ilusión de vivir el sueño americano, pero cometió un error: no cumplió con la fecha límite para que acceder a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Este programa protege temporalmente de la deportación a jóvenes que ingresaron ilegalmente durante su niñez.

Pensó que ese descuido no tendría repercusión alguna hasta que llegó el día que la policía local la detuvo. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Giovanna conducía erráticamente: “iba muy cerca de un vehículo policial, lo pasó a una velocidad de 128 km/h y le cortó el camino”. Eso no fue lo único, pues allí supieron que era una inmigrante indocumentada.

Según el DHS, Giovanna había excedido la velocidad. Estaba conduciendo a 128 km/h. (Crédito: Unidos Con Gio / Facebook)

Ahora, está bajo custodia migratoria y enfrenta un proceso que, de no contar con una representación legal adecuada, podría terminar en su deportación a su México. Ella tiene pocos recuerdos de su país natal, pues pasó gran parte de su vida en Estados Unidos .

Su hermano, Dilan Hernández, contradice la acusación del DHS. Él declaró a Reuters que Giovanna conducía ligeramente por encima del límite de velocidad establecido en una autopista de dicha ciudad.

Su familia y comunidad están realizando una campaña para solicitar la liberación de Giovanna Hernández. (Crédito: Unidos Con Gio / Facebook)

Ha sido un ejemplo a seguir

Para Dilan, es inexplicable que su hermana esté tras las rejas. Ha sido su modelo a seguir, ya que se graduó como la mejor estudiante de su preparatoria, obtuvo una licenciatura y una maestría. Es más, considera que tenía la disposición de ayudar a los demás.

Por esa razón, está solicitando apoyo para que Giovanna consiga su libertad. Hasta el momento, han recaudado US$8,500 en el portal GoFundMe para cubrir los gastos legales y consiguieron más de 5,000 firmas en Change.org, solicitando su liberación inmediata, el cese del proceso de deportación en su contra y una vía para que permanezca en Estados Unidos.

Giovanna ha sido una destacada estudiante. Posee una licenciatura y una maestría. (Crédito: Unidos Con Gio / Facebook)