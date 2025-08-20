En el mundo del cine, es poco probable que los actores principales realicen escenas que generen cierto peligro, ya que para ello se contratan a dobles de riesgo. Sin embargo, el popular Tom Cruise ha causado sorpresa al revelar que sí se atrevió a realizar distintas acrobacias en ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, aunque casi tuvo una consecuencia fatal.

Según información de Entertainment Weekly, el actor de 63 años, junto al director de esta cinta, Christopher McQuarrie, analizaron el enfrentamiento de biplanos entre su personaje, Ethan Hunt, y el villano Gabriel (interpretado por Esai Morales). En un momento dado, Cruise realizó un comentario que llamó la atención: “¡Ay, esto casi me parte la espalda!“.

Sucede que, en cierto momento de la escena, su personaje debe saltar de un avión a otro y por poco pierde la estabilidad, mientras que el antagonista de esta cinta hace lo posible para derribarlo.

Esto no solo fue el sentir del reconocido actor, sino que el director McQuarrie también consideró que ese salto le habría generado “mucho dolor”.

'Mission: Imposible - The Final Reckoning' se estrenó el 21 de mayo del 2025. (Crédito: Paramount Pictures / YouTube)

Sus manos también se vieron afectadas

Si consideras que fue la única escena de riesgo que realizó Cruise, te diré que no es así . De hecho, en otro momento de la película, ‘Ethan’ debe aferrarse a un cinturón de seguridad para evitar caer al abismo.

Según las propias palabras del director de “Mission: Impossible - The Final Reckoning”, esto ocasionó que “se separen las articulaciones de los dedos de Tom por la fuerza”. Además, añadió que las manos del actor quedaron visiblemente hinchadas.

En la siguiente parte de la secuencia que te mencioné, ‘Gabriel’ maniobra el avión para hacerlo girar, forzando a ‘Ethan’ que se estrelle contra el lateral del biplano, mientras aún está sujetado al cinturón de seguridad. Para Cruise, esta escena fue “brutal” y también recibió “un golpe muy fuerte”.

Esta es una de las escenas peligrosas que realizó Tom Cruise en esta octava entrega de 'Mission: Imposible'. (Crédito: @tomcruise / Instagram)

Pese a ello, McQuarrie no dudó en agradecer la capacidad de improvisación de Tom Cruise, pues la aplicó para que dicha escena quede a la perfección.

La cinta que se estrenó en marzo del presente año, significó el regreso del agente del FMI, 'Ethan Hunt’. Con esta nueva entrega, sería un total de ocho películas de una de las franquicias de acción más populares del cine. ¿Está será la última o Tom Cruise intentará sorprendernos?

