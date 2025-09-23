Scarlett Johansson es una de las grandes actrices de Hollywood. Como ha protagonizado cintas muy exitosas, cada cosa que declara termina llamando la atención. Dicho esto, hoy te cuento que hace poco impactó a todos al revelar el momento en que se le ocurrió la idea de dirigir una película por primera vez.

La información la brindó durante su participación en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, un programa donde pudo hablar sobre ‘Eleanor the Great’ (‘Eleonor la Grande’), película que se estrenará el próximo viernes 23 de septiembre, según People, y que marcará su debut como directora de cine.

Scarlett Johansson es una actriz y directora de cine que nació el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, New York, Estados Unidos. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

Justamente, a raíz de que se trata de su primera cinta ocupando ese rol, Scarlett Johansson decidió contarle al presentador Stephen Colbert cuándo exactamente se le vino a la mente la idea de ser directora. Ahí la artista mencionó que todo pasó cuando tenía 11 años de edad. Para ser más exactos, cuando actuaba en la película de 1998, ‘The Horse Whisperer’ (‘El encantador de caballos’), junto con Robert Redford, quien actuó en esa cinta y, además, la dirigió.

“Fue cuando trabajaba con Bob. Recuerdo haberlo visto en el set. Tenía esas conversaciones íntimas conmigo, y luego coordinaba una escena enorme…”, comenzó diciendo la actriz sobre el experimentado actor que falleció el último 16 de septiembre.

Robert Redford fue un actor y director de cine estadounidense que promovió el cine independiente y el ecologismo. (Foto: Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

“Me gustaría hacerlo algún día”

“Pensé: ‘Ese trabajo me parece muy interesante. Me gustaría hacerlo algún día’. Y luego pasé muchos años pensando: ‘¡¿Quién querría ese trabajo?! Básicamente solo estás respondiendo preguntas’”, agregó, antes de animarse a halagar a quien en vida fue su colega.

“Todo gracias a Bob”

“Era un hombre tan cálido, amable, paciente, generoso y maravilloso, y dedicaba muchísimo tiempo a mí todos los días”, aseguró. “Tenemos una relación muy especial en la película, la de los personajes, donde él realmente me trata. Y él, en la vida real, tenía ese tipo de personalidad. Tan tranquilo, amable y paciente. Me explicaba cada escena que hacíamos. Me contaba todo lo que mi personaje había vivido hasta ese momento. Era como si tuviera todo el tiempo para hacerlo. Fue transformador para mí. Entendí por completo que esto es un arte, algo que se aprende y se comprende mejor cuanto más se le dedica. Todo gracias a Bob, el Sr. Redford o Booey. Era un hombre maravilloso”, sentenció. Si te interesa ver la entrevista que le hicieron, aquí te dejo el video de la misma.

