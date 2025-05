Si hay algo por lo que siempre se le va a recordar a Sarah Jessica Parker, sin duda, es su personaje de ‘Carrie Bradshaw’ en la exitosa serie ‘Sex and the City’, donde llegó a tener un romance con ‘Mr. Big’ (interpretado por Chris Noth). Te cuento todo esto porque hace poco la actriz hizo una reflexión sobre la mencionada relación que tuvo en la ficción. Sus palabras causaron un gran asombro.

Es importante recordar que durante seis temporadas, que fue lo que duró la mencionada serie, se pudo ver las idas y venidas de la relación entre ‘Carrie Bradshaw’ y ‘Mr. Big’. Por si fuera poco, ambos personajes también aparecieron juntos en la primera temporada de ‘And Just Like That…’, una de las tantas secuelas de ‘Sex and the City’. Debido a ello, ese romance ha llegado a ser muy comentado por muchos usuarios en las redes sociales.

Tanto ha sido el impacto de la relación que, durante una reciente entrevista con E! News, la actriz habló sobre aquel romance. “Todo fue un desastre, y todo fue maravilloso”, aseguró al inicio. “Fue romántico y un desastre. Fue destructivo y saludable”, indicó después.

Sarah Jessica Parker es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images)

La muerte de ‘Mr. Big’ fue algo complicado de asimilar

Más adelante, se animó a decir que el hecho de que ‘Mr. Big’ falleciera en el primer episodio de ‘And Just Like That…’ por un ataque al corazón fue algo muy difícil para ella, tanto a nivel profesional como profesional. “No es solo un hilo conductor. Es una de las arterias principales de las que sería difícil prescindir”, precisó.

Sarah Jessica Parker saltó a la fama al interpretar el rol de ‘Carrie Bradshaw’ en la serie ‘Sex and the City’, por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, entre otros premios. (Foto: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images)

“Fue muy triste despedirme de eso. No es que lo necesitara para mi salud o bienestar, pero fue una historia maravillosa que contar durante muchos años”, agregó la actriz, que en la ficción, tras haber estado en duelo por un tiempo, reanudó su romance con su antiguo amor, ‘Aidan Shaw’ (interpretado por John Corbett).

Las producciones relacionadas a ‘Sex and the City’

La serie original: ‘Sex and the City’ (1998-2004)

Dos películas (‘Sex and the City’ de 2008 y ‘Sex and the City 2’ de 2010)

La serie precuela: ‘The Carrie Diaries’ (2013-14)

La serie de continuación: ‘And Just Like That...’ (2021-presente)

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘And Just Like That...’?

La gran secuela de ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That...’, que trajo de regreso a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon como ‘Carrie Bradshaw’, ‘Charlotte York Goldenblatt’ y ‘Miranda Hobbes’, estrenará su tercera temporada este 29 de mayo en HBO Max a las 9:00 pm EST., de acuerdo a información brindada por People.