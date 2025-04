‘La Leyenda de Ochi’ (‘The Legend of Ochi’, en inglés) es una película estrenada en abril de 2025 que le permitió a Finn Wolfhard poder trabajar con alguien sumamente admirable: Willem Dafoe. Te cuento esto porque el joven actor recientemente confesó algo llamativo que está relacionado con esa experiencia. Resulta que a él se le hizo difícil no ver a ‘Norman Osborn’ durante el rodaje.

Por si no lo sabías, Willem Dafoe dio vida a ‘Osborn’ por primera vez en la película de ‘Spider-Man’ de 2002, donde dicho personaje se acaba convirtiendo en el ‘Duende Verde’, el principal enemigo del ‘Hombre Araña’ en dicha cinta. Años más tarde, exactamente en 2021, el actor tuvo nuevamente ese papel en el filme ‘Spider-Man: No Way Home’ y muchos quedaron encantados (una vez más) por lo bien que hizo su trabajo.

Todo ello es importante recordar porque no cabe duda que Finn Wolfhard ha visto por lo menos una de las ya mencionadas películas. Entonces, conoce cuál es uno de los grandes personajes que ‘ha dado vida’ Willem Dafoe.

Willem Dafoe interpretó a 'Norman Osborn' (el 'Duende Verde') en la película de 'Spider-Man' de 2002 y en la cinta 'Spider-Man: No Way Home' de 2021.

“Durante los primeros días, fue difícil no ver a Norman Osborn”, confesó el joven actor canadiense en diálogo con People. El intérprete de ‘Mike Wheeler’ en la serie ‘Stranger Things’ también aseguró que la voz de su colega fue algo que destacaba en su persona.

“Tuve muchas conversaciones interesantes con él”

“Cada vez que oía su voz, pensaba: ‘¡Dios mío! Es real’. Está en todas las películas de todos los tiempos, y su voz es tan icónica, y su actuación tan legendaria”, sostuvo Finn Wolfhard, quien llegó a recibir consejos profesionales de Willem Dafoe. “Tuve muchas conversaciones interesantes con él y le pregunté cómo era la vida como actor de teatro en New York en los años 70 y 80. Fue genial poder hablar con él sobre ese tema”, aseguró.

Finn Wolfhard es un actor y músico canadiense conocido por interpretar a 'Mike Wheeler' en la serie original de Netflix 'Stranger Things'.

“Realmente pude verlo, y al verlo, siento que aprendí mucho sobre actuación y el arte de actuar. ... Siempre ha sido alguien que creo que solo está en esto por el arte de hacerlo”, agregó el joven artista que, definitivamente, no olvidará lo que vivió grabando ‘La Leyenda de Ochi’.