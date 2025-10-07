Keanu Reeves es uno de los grandes artistas de Hollywood debido a su enorme capacidad para interpretar a personajes. Él ahora mismo se encuentra en la etapa de promoción de su más reciente película ‘Good Fortune’. Justamente, en una conversación que tuvo con sus coprotagonistas (Keke Palmer, Aziz Ansari y Seth Rogen) de la mencionada cinta, él acabó revelando el trabajo que tenía antes de convertirse en un actor famoso. En las siguientes líneas conocerás qué dijo.

Es necesario recalcar que el diálogo en cuestión se pudo dar gracias a que People reunió al elenco para un segmento que consistió en que los artistas se entrevistaran a sí mismos. Es así como Reeves acabó contándole algo muy llamativo a Ansari.

Keanu Reeves es un actor y músico canadiense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“Me gustó”

“Antes de que me pagaran, hacía paisajismo”, comenzó diciendo. “Bueno, yo era como un niño pequeño, así que empujaba una cortadora de césped, atravesaba los árboles y me entregaban una motosierra... Pero fue divertido, me gustó”, agregó.

En 2020, Keanu Reeves fue clasificado por The New York Times como el cuarto mejor actor del siglo XXI, y en 2022 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

¿De qué trata ‘Good Fortune’?

Si te preguntas de qué trata ‘Good Fortune’, pues te cuento que trata de un ‘ángel’ llamado ‘Gabriel’ (el personaje de Keanu Reeves) que se entromete en las vidas de un trabajador independiente con dificultades (Aziz Ansari) y un rico capitalista de riesgo (Seth Rogen). La película promete y mucho.

Películas destacadas de Keanu Reeves

‘The Matrix’ (1999)

‘John Wick’ (2014)

‘Speed’ (1994)

‘The Matrix Reloaded’ (2003)

‘John Wick: Chapter 2’ (2017)

‘The Matrix Revolutions’ (2003)

‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’ (2019)

‘Point Break’ (1991)

‘Bram Stoker’s Dracula’ (1992)

‘The Devil’s Advocate’ (1997)

‘My Own Private Idaho’ (1991)

‘Constantine’ (2005)

‘Bill & Ted’s Excellent Adventure’ (1989)

‘The Matrix Resurrections’ (2021)

‘John Wick: Chapter 4’ (2023)

