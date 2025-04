A propósito del esperado estreno de la quinta temporada de You este 24 de abril en Netflix, Penn Badgley se presentó en el Jennifer Hudson Show para hablar sobre su presente, su carrera y una anécdota de adolescencia que, según él mismo, aún lo hace encogerse de vergüenza.

Durante la entrevista, Badgley habló sobre su nuevo proyecto personal: un podcast titulado Podcrushed, en el que junto a dos exprofesores de secundaria revive historias embarazosas de la adolescencia, tanto propias como de sus invitados.

“La adolescencia es una etapa única. Cambia todo, por dentro y por fuera, pero no te das cuenta hasta mucho después”, reflexionó el actor, que comenzó a trabajar en Hollywood a los 12 años y, según confesó entre risas, “ni siquiera terminé la secundaria”.

El vergonzoso momento que vivió Penn Badgley

Fue en ese contexto, al recordar historias incómodas de juventud, que Penn compartió una experiencia que lo marcó, literalmente, frente a miles de personas.

“Fue humillante. No hay otra forma de describirlo. Me invitaron a cantar el Himno Nacional en un partido de béisbol de una liga menor. Yo tendría unos 13 años y ya era medio conocido por una telenovela en la que actuaba. Así que acepté. Pero a mitad de la canción… olvidé la letra. Me congelé.”

Penn Badgley como Joe Goldberg en la serie 'You'. | Crédito: Netflix ×

El silencio fue eterno. “No había salida”, recordó. Por unos segundos, todo quedó en pausa: un niño famoso, solo en el centro del campo, sin las palabras del himno que debía entonar con orgullo.

“Me di vuelta y escuché murmullos detrás. El público empezó a susurrar la letra para ayudarme. Leía sus labios como podía. Y terminé. No sé cómo, pero terminé.”

Penn Badgley recordó la vez que se le olvidó el Himno Nacional en plena actuación. | Crédito: Jennifer Hudson Show ×

Lejos de la burla, el momento terminó siendo un gesto colectivo de apoyo. “Nadie sabía quién era yo antes de eso, pero ese fue el momento que todos recordaron. Los jugadores se acercaron después, me dieron palmadas en la espalda, como diciendo ‘todo bien, sobreviviste’. Fue raro... pero también bonito.”

Penn Badgley aprovechó esta historia para destacar el espíritu del podcast Podcrushed, que también se lanzó como libro recientemente. “Todos tenemos ese momento incómodo que parece que nos va a perseguir toda la vida… pero en realidad nos humaniza. Y contarla nos une.”