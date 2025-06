Scarlett Johansson está muy orgullosa de la historia que ha escrito trabajando en varias películas de Marvel. Es por es razón que no tiene problema alguno en hablar de su pasado interpretando a ‘Natasha Romanoff / Black Widow’. Si bien anteriormente declaró que no descarta la posibilidad de involucrarse en una nueva cinta del UCM, hace poco se supo que ella pidió que se eliminara su crédito como productora ejecutiva de ‘Thunderbolts’. ¿Por qué? Pues la razón te la compartiré en esta nota.

Si en caso no leíste la última nota que escribí sobre la artista, ella tuvo una conversación con el actor David Harbour, que fue publicada en la página web de Interview Magazine. El punto es que ahí su colega la llegó a felicitar por el mencionado rol que supuestamente tuvo en el filme estrenado en mayo del presente año y que ha recibido buenas críticas por la profundidad de los personajes, la química entre el reparto y la dirección de Jake Schreir. Apenas escuchó lo que expresó su amigo, la actriz respondió algo que impactó a varios usuarios.

“Pedí que me quitaran el crédito porque no estuve involucrada”, sostuvo Scarlett Johansson. “¿Tanto odiaste la película?”, consultó después David, entre risas. “No, solo quieres que así sea”, aseveró la artista, que siguió intercambiando palabras con su colega. “Creo que estarías orgulloso de nosotros”, le indicó más adelante el actor, pues interpretó a ‘Alexei Shostakov’ en ‘Thunderbolts’. “Estoy orgulloso de ti”, recalcó ella.

La última película de Marvel en la que participó Scarlett Johansson es ‘Black Widow’, que se centra en el personaje que durante varios años interpretó. (Foto: AaronP / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images)

La reflexión que hizo Scarlett Johansson

Tras ese momento, los dos hablaron sobre sus respectivos proyectos a largo plazo y, eventualmente, la actriz reflexionó sobre los requisitos de compromiso, a pesar de lo mucho que su personaje fue (o no) destacado en una película de Marvel.

“Algunas de las películas que hice para Marvel involucraron más a mi personaje que otras. Como en ‘Capitán América: El Soldado del Invierno’ con Chris Evans. Fuimos muy dinámicos. En otras películas, el elenco era tan enorme y había tanta trama que desarrollar que empiezas a sentirte como un mecanismo para impulsarla”, señaló.

Scarlett Johansson es una actriz estadounidense de origen danés, que también se ha desempeñado de manera eventual como cantante, productora, modelo y empresaria. (Foto: Jamie McCarthy / WireImage / Getty Images)

“Si te comprometes a hacer eso durante cinco meses y medio, es como decir: ‘Está bien. No puedo pintarme las uñas, no puedo cortarme el pelo’. Suenan como problemas tontos, pero tu identidad está ligada a este trabajo durante mucho tiempo, y si no estás haciendo un trabajo atractivo como actor, a veces te sientes un poco cauteloso”, agregó la actriz que es la protagonista de ‘Jurassic World Rebirth’, película que se estrenará el 2 de julio en Estados Unidos y donde ella interpreta a ‘Zora Bennett’, una exagente de la CIA, experta en operaciones encubiertas, que lidera un equipo en una misión de alto secreto para asegurar el material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo. Sin duda, la película promete y mucho.

Todas las películas en las que participó Scarleth Johansson en el UCM

‘Iron Man 2’ (2010)

‘Avengers’ (2012)

‘Capitán América: El Soldado de Invierno’ (2014)

‘Avengers: Age of Ultron’ (2015)

‘Capitán América: Civil War’ (2016)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Black Widow’ (2021)

