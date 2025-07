La participación de Travis Kelce en el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’ (se puede apreciar en YouTube) sigue dando de qué hablar. Y es que ahí abordó varios temas. Además de compartir su postura ante las especulaciones de que él y Taylor Swift buscan atención, hizo una inesperada revelación sobre el rol de presentador que tuvo en ‘Saturday Night Live’, en marzo de 2023, y a continuación podrás enterarte de todo lo que dijo al respecto.

Primero que nada hay que tener en cuenta que su debut como anfitrión en el programa se produjo poco después de que él y los Kansas City Chiefs derrotaran a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl. Ese momento fue especial, ya que en el equipo rival se encontraba su hermano mayor, Jason Kelce.

Regresando al tema de fondo, en el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’, Travis Kelce aseguró que es alguien que se siente “mucho más cómodo” en el ámbito de la comedia en comparación con otros papeles con guion que ha tenido (como protagonizar Grotesquerie con Niecy Nash-Betts el año pasado), razón por la cual ‘Saturday Night Live’ era el programa perfecto para él.

“Pero fue una montaña rusa divertida. Estabas ahí toda la semana, hasta las dos o tres de la madrugada, todos los días, intentando grabar algunas cosas, grabar algunas de las pregrabadas. Fue una locura. Fue una locura. Fue divertido”, recordó el deportista.

La lectura de mesa

Ya cuando le preguntaron sobre la sala de guionistas específicamente en el programa, Travis Kelce comentó que eran “divertidos porque simplemente se reciben ideas”; sin embargo, la lectura de mesa (en ‘SNL’, es cuando los escritores, el elenco y el presentador se reúnen para leer posibles sketches para un próximo episodio) no fue algo muy agradable para él.

“Para alguien que no sabe leer muy bien, fue una situación un poco jodida”, reveló el jugador de los Kansas City Chiefs. “Sentía que solo intentaba superar la lectura en lugar de actuarla, darle voz, un personaje y cosas así. Estaba concentrado en: ‘No te saltes esta línea, carajo’”, indicó después la pareja de Taylor Swift, que se define más como un experto en audio. “La lectura de mesa fue la parte más difícil”, sentenció. Si tienes ganas de ver la participación de Travis Kelce en el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’, aquí te dejo el video de la misma para que lo aprecies sin problemas.

“Fue una experiencia como ninguna otra”

Cabe mencionar también que dos meses después de su debut como anfitrión en ‘Saturday Night Live’, Travis Kelce conversó con People y aseguró que el haber tenido ese rol “fue una experiencia como ninguna otra por la que haya pasado antes”.

“No puedo agradecerles lo suficiente por darme esa oportunidad, porque no sabía que iba a disfrutar tanto de la comedia con guion, ni de todo ese mundo del entretenimiento, hasta que estuve en un set y pasando por la semana de preparación”, agregó en ese entonces.