El 19 de mayo, el Museo Americano de Historia Natural en Los Ángeles fue el lugar donde se estrenó ‘Fountain of Youth’, una cinta donde, además de contar con la participación de Natalie Portman (‘Charlotte Purdue’) y John Krasinski (‘Luke Purdue’), tiene a Domhnall Gleeson (‘Owen Carver’) como uno de sus principales actores. Precisamente, este último, asistió a la gala junto con sus compañeros y ahí mencionó que ha recibido un gran consejo por parte de John. Para que sepas cuáles fueron sus exactas palabras, deber leer esta nota por completo.

Tengamos en cuenta que Domhnall protagonizará ‘The Paper’, un spin-off de ‘The Office’, serie que duró 9 temporadas y donde Krasinski ganó mucha fama interpretando a ‘Jack Ryan’. Es por esa razón que el artista irlandés no dudó en tener una conversación con su colega estadounidense.

John Krasinski es un actor, escritor y director estadounidense. (Foto: Lloyd Bishop / NBC vía Getty Images) ×

“Fue maravilloso. Quiero decir, el gran consejo que me dio fue que lo hiciera”, refiriéndose a su papel en ‘The Paper’, de acuerdo a People. “Y lo mismo con Steve Carell, otro actor maravilloso con el que había trabajado antes”, añadió. Ojo que Steve también actuó en ‘The Office’. Él dio vida a ‘Michael Scott’.

“Y su consejo fue, si es Greg Daniels, deberías hacerlo porque trabajar con él es un lujo que no mucha gente puede tener”, expresó después, esta vez refiriéndose al desarrollador de ‘The Office’ y ‘The Paper’. “Estoy muy contento de haberlo hecho porque creo que tenemos algo realmente encantador. Estoy encantado”, subrayó.

Domhnall Gleeson es un actor, director y escritor irlandés. Ha actuado tanto en cine como en teatro, y fue nominado en los Premios Tony de 2006, por su participación en la producción de Broadway ‘El teniente de Inishmore’. (Foto: Kristina Bumphrey / Variety vía Getty Images) ×

“No podrían haber sido más positivos al respecto”

Para Domhnall Gleeson, el hecho de que John Krasinski y Steve Carell lo alentaran a participar en ‘The Paper’ es algo genial. Lo aprecia bastante. “Quiero decir, me gusta pensar que lo habría logrado por mi cuenta de todas formas, pero sin duda si John y Steve me hubieran dicho ‘No lo hagas, es una pesadilla’, me habría largado, pero no podrían haber sido más positivos al respecto, y estoy encantado de haberlos escuchado”, sentenció.

¿Cuándo se estrena ‘The Paper’ y qué papel tendrá Domhnall Gleeson en la serie?

Si en caso planeas ver ‘The Paper’, te informo que, según la citada fuente, NBC anunció a principios de mes que la serie se estrenará en septiembre en Peacock. Domhnall Gleeson interpretará a ‘Ned’, un hombre que tiene la inquebrantable creencia optimista de que puede llevar a ‘The Truth Teller’ (un periódico del Medio Oeste en decadencia) a la gloria de su apogeo.