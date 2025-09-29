Selena Gomez y Benny Blanco se dieron el “sí, acepto”, este último fin de semana. Para ser más exactos, el sábado 27 de septiembre, y el mundo del espectáculo no deja de hablar al respecto. Sobre todo porque está apareciendo información relacionada a la celebración. Precisamente, en esta nota te contaré quién fue la persona que acompañó a la artista al altar en su boda.

El dato en cuestión te lo puedo brindar debido a que la propia madre de la actriz y cantante, Mandy Teefey, se encargó de compartirlo. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram (mandyteefey), donde en definitiva dejó en claro que fue muy feliz viendo a su hija dando el gran paso en su vida.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en 2023. (Foto: @selenagomez / Instagram)

“¡La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta!”

“¡Qué celebración tan perfecta para la pareja más genial que conozco! ¡La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta!”, se lee al inicio de su post, que incluye una captura de las fotos de la boda que difundió previamente Selena Gomez en su cuenta de la misma red social (@selenagomez).

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron a finales de 2024. (Foto: @selenagomez / Instagram)

“¡Fue un cuento de hadas hecho realidad!”

“¡Absolutamente impecable! ¡Todo mi amor para mi hermosa hija @selenagomez y para el mejor yerno @itsbennyblanco! ¡Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre (David Michael Cornett) acompañarla al altar! Besos y abrazos”, agregó Mandy Teefey en su publicación.

Con respecto a las imágenes que compartió Selena Gomez, te cuento que publicó varias, evidenciando su inmensa felicidad por tener como esposo a Benny Blanco. Esas instantáneas fueron acompañadas de un video que inicia con ella acomodando el corbatín de su pareja. En ese mismo clip, ambos llegan a darse un emotivo beso. “9.27.25”, es lo que colocó como descripción de todo.

Pero no creas que solo la artista ha realizado un post en Instagram. El productor musical (@itsbennyblanco) también lo hizo. Él, a diferencia de su esposa, decidió destacar el hecho de que se casó con “una princesa Disney de verdad”. Sí, eso colocó como descripción de las fotos que compartió. La primera instantánea muestra el look que ambos tuvieron durante la celebración de su matrimonio, mientras que la segunda permite ver los aros que ahora utilizan a raíz de la unión. La tercera, por otro lado, es más diferente a las anteriores, ya que los dos aparecen descansando en una cama. Ya la cuarta es de un niño que aparece echado en uno de los escalones que conducen al altar.

