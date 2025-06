El esperado ‘spin-off’ de ‘John Wick’ (interpretado por Keanu Reeves), ‘Ballerina’, que tiene como máxima estrella a Ana de Armas, ya se estrenó y la cinta no deja de generar comentarios positivos en la gente. Lo curioso es que, antes de que llegara a los cines, la mencionada actriz contó la vez que lloró practicando para una impactante escena del filme. ¿Te interesa saber más detalles sobre ese momento? Entonces esta nota es ideal para ti.

Con el fin de que obtengas toda la información posible al respecto, te recalco que la situación la dio a conocer durante una entrevista con Entertainment Weekly. En diálogo con la citada fuente, la artista habló sobre los retos que asumió al interpretar a ‘Eve’, especialmente por la escena donde maneja un lanzallamas contra algunos enemigos mientras busca venganza por el asesinato de su padre.

“Recuerdo el primer día que el equipo de especialistas estaba practicando con el fuego, y me dijeron que fuera a hacerlo antes del rodaje, y yo dije: ‘No, no, no, estaré bien’”, expresó Ana de Armas, que también aseguró que el equipo de especialistas la instó a probar sus habilidades con el fuego antes de grabar.

“Tienen al bombero principal que se quema, cubierto de grasa pegajosa o lo que sea que le pongan para protegerse, y me dicen: ‘Bueno, adelante. Solo quémalo’. Y lo hice, y me puse a llorar”, aseguró. “Fue muy emotivo. Nunca había visto a nadie quemarse, aunque sea falso”, agregó.

La película ‘Ballerina’, que tiene como protagonista a Ana de Armas, llegó a los cines el 6 de junio. (Foto: Jon Kopaloff / Getty Images for Lionsgate)

La importancia de haber realizado esa práctica

Lo bueno de aquella práctica es que Ana de Armas, a la hora de grabar la escena, pudo controlar esa gran emoción. Sí, ahí sí no lloró. “Todos fueron súper cuidadosos y resultó ser una experiencia increíble”, sostuvo.

“Entonces ‘quemé como a cien personas’ (en la ficción). Me alegro de haber practicado el día anterior, y lloré el día anterior. Pero es increíble ver lo que hacen (los especialistas). No puedo creer que se hayan sometido a esto. Es increíble”, indicó después la actriz, que tuvo que usar protección para las pestañas y el cabello para que no se quemaran.

Ana de Armas es una actriz y modelo cubana que empezó su carrera con 16 años en su país natal y pronto obtuvo un papel principal en el drama romántico hispanocubano ‘Una rosa de Francia’. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

¿Durante los eventos de qué película de la saga de ‘John Wick’ se desarrolla ‘Ballerina’?

Por si no lo sabías, ‘Ballerina’, de acuerdo a People, se desarrolla durante los eventos de ‘John Wick Capítulo 3: Parabellum’ de 2019. Ojo que Keanu Reeves hace un cameo en el mencionado ‘spin-off’, donde también actúan Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus e Ian McShane.

¿Cuántas películas de ‘John Wick’ han salido hasta la fecha?

En total, hay cuatro películas de ‘John Wick’. A continuación, podrás conocer los títulos de cada una.

‘John Wick: Otro día para matar’

‘John Wick Capítulo 2: Un nuevo día para matar’

‘John Wick Capítulo 3: Parabellum’

‘John Wick Capítulo 4’

Ten en cuenta, además, que existe la serie ‘The Continental: Desde el mundo de John Wick’, que viene a ser otro ‘spin-off’ de ‘John Wick’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí