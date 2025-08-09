‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’, en español), para la alegría de muchas personas, ya se puede ver en los cines (y en un futuro estará disponible en Disney+). La película es la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’), donde Lindsay Lohan (‘Anna Coleman’) dio su primer beso en pantalla, y lo hizo nada más y nada menos que con Chad Michael Murray (‘Jake’), quien se animó a hablar sobre esa experiencia recientemente. Para que sepas qué dijo, sigue leyendo esta nota.

Primero que nada es importante recordar que en la película estrenada en 2003 hay un interés amoroso entre ‘Anna’ y ‘Jake’, razón por la cual ambos llegan a besarse, pero el primer beso que se dieron no fue como lo esperaban, ya que en ese entonces estaba sucediendo todo el tema del cambio de cuerpos entre ‘Anna’ y su madre ‘Tess’.

Ahora, regresando a lo que motivó la creación de esta nota, te comento que el actor conversó con People y ahí recordó la situación que le tocó pasar con su colega mientras grababa ‘Freaky Friday’. De acuerdo a sus palabras, en aquel entonces ambos eran muy jóvenes, razón por la cual llegaron a sentirse muy nerviosos.

“Fue todo un acontecimiento”

“Recuerdo que Lindsay y yo éramos niños. O sea, Lindsay tenía unos 16 años, creo. Ese fue su primer beso en pantalla. Fue todo un acontecimiento. Fue muy estresante”, comenzó diciendo Chad Michael Murray, quien después resaltó que la intérprete de ‘Tess Coleman’ (Jamie Lee Curtis) fue de gran ayuda para superar la situación.

Chad Michael Murray, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en la proyección especial de ‘Freakier Friday’ celebrada en el Hudson Square Theater el 28 de julio de 2025 en New York. (Foto: Stephanie Augello / Variety vía Getty Images) / Monica Schipper/GA

“Jamie nos ayudó con todo eso. Recuerdo que simplemente intentaba aguantar y esperar que nadie se diera cuenta de que no era muy bueno en esto. Solo recuerdo que esperaba no haberlo fastidiado. La recuerdo tan comprensiva y cariñosa, Jamie, y la recuerdo juguetona y brillante”, agregó el actor.

Chad Michael Murray, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en la proyección especial de ‘Freakier Friday’ celebrada en el Hudson Square Theater el 28 de julio de 2025 en New York. (Foto: Stephanie Augello / Variety vía Getty Images) / Stephanie Augello

Resaltó el humor físico que aportan Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en ‘Freakier Friday’

Como Chad Michael Murray, al igual que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, participa en ‘Freakier Friday’, también se animó a hablar sobre la nueva cinta. “Y aquí están hoy y ahora pueden ver a todos mucho más cómodos en su trabajo y simplemente dejándose llevar. Lindsay está genial en esta película. Está genial en esta película. Jamie está genial en esta película. El humor físico que ambas aportan a esta película es una locura”, sostuvo.

