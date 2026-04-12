El secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, generó nuevas teorías sobre lo ocurrido. Una experta en criminología sugiere que el hecho podría haber sido un acto de represalia dirigido no contra ella directamente, sino contra alguien de su entorno cercano.

Como se recuerda, Nancy, de 84 años, fue secuestrada el 31 de enero en su vivienda cerca de Tucson, Arizona. El caso llamó la atención desde el inicio debido a que se encontró sangre en el frontis de su vivienda, lo que indicaría que algo grave ocurrió dentro de la casa.

“Creo que algo salió muy mal dentro de la casa… porque, ya sabes, había sangre”, señaló la exinvestigadora de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, Ann Burgess, en una entrevista con la cadena NewsNation.

La especialista también planteó que Nancy Guthrie podría no haber sido el objetivo principal del ataque. Según su análisis, considera que el secuestro pudo haber sido una forma de causar daño emocional a otra persona cercana.

La investigadora sostiene que la víctima no necesariamente era el objetivo principal, sino un medio para afectar a alguien cercano. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“¿Quién en su entorno, llamémoslo familia, podrían ser amigos, sería el más afectado [por su secuestro]?”, explicó Burgess, sugiriendo que el motivo podría estar relacionado con alguien que quisiera hacer daño a un ser querido de la víctima.

“Y creo que puedes responder… Es algo muy cruel, enojado y horrible de hacer. Y luego, si sale mal, lo cual obviamente ocurrió, creo que no tiene sentido que ella fuera un objetivo para algo más que secuestrarla”, añadió.

La experta también indicó que las autoridades probablemente ya han considerado si el caso está relacionado con la notoriedad pública de Savannah Guthrie. Según Burgess, los investigadores debieron preguntarle si en algún momento recibió amenazas o mensajes negativos.

“Estoy segura de que las autoridades hablaron con ella sobre eso. ¿Ha tenido algún tipo de, a lo largo de los años, no tendría que ser reciente, recibió alguna vez cartas desagradables o algo por el estilo?”, comentó.

El caso ocurrió en Arizona y presenta indicios de violencia, como rastros de sangre en la vivienda. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Asimismo, Burgess considera poco probable que el responsable vuelva a atacar a la familia. Según explicó, si se trata de un motivo personal, el acto no seguiría un patrón repetitivo como en el caso de delincuentes seriales.

“Si es lo que llamamos una causa personal, en otras palabras, solo tiene significado para esa persona, entonces no es como si tuvieras a un delincuente serial que va a salir a hacer esto a alguien más”, afirmó.

La experta también cree que en el secuestro participaron varias personas, lo que podría aumentar las probabilidades de resolver el caso en algún momento.

Las autoridades continúan analizando posibles motivaciones y no descartan nuevas líneas de investigación. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que compartan más información con el público.

“Creo que hay pequeñas piezas de evidencia que podrían difundirse para que la gente pueda, nuevamente, hacer hipótesis o especular. Creo que podrían revelar más”, agregó.

Se estima que el secuestro ocurrió durante la madrugada del 1 de febrero, luego de que el marcapasos con conexión Bluetooth de Nancy se desconectara de su teléfono alrededor de las 2:30 a. m., lo que indicaría que estaba fuera de alcance.

El caso permanece sin resolver

A más de 70 días de su desaparición, el paradero de Nancy Guthrie sigue siendo un misterio absoluto. Aunque las autoridades de Tucson y el FBI mantienen el caso activo, no se han identificado sospechosos ni se han realizado arrestos.

Mientras tanto, Savannah Guthrie regresó a sus labores en televisión, aunque su familia mantiene activa una recompensa de 1 millón de dólares por cualquier información que permita el regreso seguro de su madre, aferrándose a la esperanza de un milagro.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí