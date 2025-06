Si bien han pasado muchos años desde que Miley Cyrus se despidió de su papel de ‘Hannah Montana’, a la actriz y cantante se le sigue recordando bastante por esa etapa de su vida. Más ahora que no hace mucho ella reveló la razón por la que Disney le prohibió cantar canciones de su personaje. En esta nota encontrarás todos los detalles al respecto.

Por si no lo sabías, la artista internacional participó en el pódcast ‘Every Single Album’. Lo menciono porque ahí fue donde dio a conocer el motivo. Sus palabras no tardaron en causar un gran asombro en miles de usuarios.

Según dijo, Disney tomó tal decisión luego que ella decidiera desvincularse totalmente de la compañía para construirse una carrera propia lejos de su recordado papel. “Después de dejar Disney, no me permitieron interpretar ninguna de las canciones de Hannah Montana”, aseguró.

“No es que quisiera. Es decir, interpretar ‘The Best of Both Worlds’ entre ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’ no habría tenido mucho sentido. Pero aun así fue triste saber que esas canciones tienen mi voz, mi cara, y no me permitieron cantarlas”, agregó Miley Cyrus.

Miley Cyrus es una cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense. (Foto: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images)

Leyenda de Disney

Sin embargo, es necesario mencionar que la situación ya cambió desde hace un tiempo. “Después de ser incluida como Leyenda de Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro, lo cual es genial”, sostuvo la actriz y cantante, que recibió el honor de ser nombrada Leyenda de Disney en agosto de 2024. Todo por haber influido significativamente en la compañía. Además, hizo historia convirtiéndose en la persona más joven con ese reconocimiento.

‘Hannah Montana’ es un personaje de Disney que fue interpretado por Miley Cyrus durante su adolescencia y parte de su juventud. (Foto: Byron Cohen / Getty Images)

¿De qué trató ‘Hannah Montana’?

Cabe mencionar también que Miley Cyrus hizo su debut como ‘Hannah Montana’ en la serie del mismo nombre en 2006. Aquel programa duró cuatro temporadas hasta 2011 y trató sobre la vida adolescente de ‘Miley Stewart’, quien secretamente tenía una doble vida como una famosa estrella de pop. Un dato curioso es que, en dicha producción, su padre en la vida real Billy Ray Cyrus también fue su progenitor en la ficción.

Las canciones más populares de ‘Hannah Montana’

‘The Best of Both Worlds’

‘Nobody’s Perfect’

‘We Got the Party’

‘Rockstar’

‘If We Were a Movie’

‘Gonna Get This’

‘He Could Be the One’

‘One in a Million’

‘The Other Side of Me’

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí