La última vez que elaboré una nota sobre Rami Malek fue cuando te informé que contó la vez que una niña lo confundió con Bruno Mars. Ahora nuevamente te hablaré acerca dicha estrella de Hollywood porque hace poco explicó cómo la serie ‘Mr. Robot’ le ayudó a conseguir su papel ganador del Oscar.

Por si no estabas enterado(a), el artista protagonizó la serie de USA Network como el hacker informático ‘Elliot Alderson’ durante cuatro temporadas (2015-2019). Sus buenas actuaciones le permitieron ganar un Emmy y estar en el radar de la industria cinematográfica.

Precisamente, ese tema, según People, lo abordó en una grabación especial en vivo del podcast ‘Happy Sad Confused’ de Josh Horowitz en la Comic Con de New York el 9 de octubre, que celebraba el décimo aniversario de ‘Mr. Robot’. A continuación, sus declaraciones.

Rami Malek es un actor estadounidense conocido principalmente por su papel como ‘Elliot Alderson’ en la serie ‘Mr. Robot’. (Foto: Adrian DENNIS / AFP) / ADRIAN DENNIS

“Aprendí muchísimo”

“Mirando hacia atrás, este programa me cambió la vida y tengo una deuda inmensa de gratitud con todos los involucrados. Aprendí muchísimo. Pude mantenerme en cierta forma para proyectos futuros”, comenzó diciendo. “Me descubrieron para ‘Bohemian Rhapsody’ porque los productores me habían visto en el programa. Así que fue un gran trampolín”, agregó.

Rami Malek nació el 12 de mayo de 1981 en Torrance, California, Estados Unidos. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

“Supe cómo hacerlo bastante bien gracias a ‘Elliot’”

Más adelante subrayó que ‘dar vida’ a ‘Elliot Alderson’ le ayudó a interpretar a Freddie Mercury en el mencionado drama biográfico de 2008. “A veces se podía ver a Freddie Mercury como un gran extrovertido extravagante, pero también había una gran introversión tímida en ese ser humano. Y supe cómo hacerlo bastante bien gracias a ‘Elliot’”, recalcó. A raíz de su gran trabajo en la cinta, Rami Malek ganó el Oscar en la categoría Mejor Actor en 2019. Ese momento fue inolvidable para él.

Películas destacadas de Rami Malek

‘Bohemian Rhapsody’ (2018)

‘No Time to Die’ (2021)

‘Papillon’ (2017)

‘The Little Things’ (2021)

‘Amsterdam’ (2022)

‘The Master’ (2012)

‘Short Term 12’ (2013)

‘Night at the Museum’ (2006)

‘Night at the Museum: Battle of the Smithsonian’ (2009)

‘Night at the Museum: Secret of the Tomb’ (2014)

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2’ (2012)

‘Ain’t Them Bodies Saints’ (2013)

‘Buster’s Mal Heart’ (2016)

