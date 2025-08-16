Luego de haber sido noticia por revelar el error de belleza que más lamenta y que aún la hace reír, Emma Stone es tendencia nuevamente en las redes sociales. Esta vez porque se dio a conocer que se animó a hablar acerca de cómo fue haber trabajado en ‘The Amazing Spider-Man’ con Andrew Garfield. No te quedes con las ganas de saber qué dijo exactamente.

Antes de ir de lleno al asunto es importante que recuerdes que la actriz, en la mencionada franquicia, interpretó a ‘Gwen Stacy’, quien fue el interés romántico de ‘Peter Parker / Spider-Man’ (Garfield). Habiéndote recalcado ello, te digo que la artista se pronunció sobre esa experiencia en una entrevista para ‘Life in Looks’ de Vogue.

El tema de Andrew (con quien salió durante cuatro años y a quien conoció justamente grabando ‘The Amazing Spider-Man’) se puso sobre la mesa cuando ella empezó a hablar sobre el vestido amarillo de Versace que usó en el estreno de ‘The Amazing Spider-Man 2’ en Londres. Allá por el 2014.

Emma Stone y Andrew Garfield en el estreno mundial de ‘The Amazing Spider-Man 2’ en el Odeon Leicester Square el 10 de abril de 2014 en Londres, Inglaterra. (Foto: Gareth Cattermole / Getty Images for Sony) / Gareth Cattermole

“Me encantó cada persona con la que trabajé”

“La verdad es que me encantó hacer ‘Spider-Man’. Me encantó cada persona con la que trabajé. Allí conocí a Andrew. Conocí a Sally Field y Marc Webb fue maravilloso. Fue un momento realmente especial en mi vida”, manifestó la actriz dos veces ganadora del Oscar.

Emma Stone es una actriz, actriz de voz y productora de cine y televisión estadounidense. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images) / Gilbert Flores

Sobre por qué su experiencia fue agradable, pues Emma Stone dejó en claro que la gente que la rodeaba tuvo mucho que ver en eso. “El tema recurrente es la gente, más que la película en sí, lo que me ha marcado tanto. Así que solo tengo recuerdos entrañables de toda esta experiencia”, aseguró.

Las giras de prensa es el punto que menos le gustó de toda la experiencia

Pero siempre hay algo que no nos termina gustando tanto, y ese punto también fue abordado por la actriz. En su caso, fue el tema de las giras de prensa. “No sé cómo lo hace la gente. Recuerdo haber viajado por nueve países en unas dos semanas, y estar en un estado de jet lag nunca antes conocido. Me sentí completamente psicótica todo el tiempo”, sentenció.

