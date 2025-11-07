Uno de los programas juveniles más vistos de la televisión por cable en Estados Unidos en la década de los 2000, sin duda, fue ‘Lizzie McGuire’. Esta serie, protagonizada por Hilary Duff, ganó tanta popularidad que llegó a tener su película: ‘The Lizzie McGuire Movie’. Te comento todo esto porque la mencionada actriz hace poco se animó a hacer una inesperada confesión sobre la cinta. Para que descubras qué dijo, lee esta nota por completo.

Con el fin de brindarte la más completa información, te recalco que la artista fue entrevistada por Jake Shane en Therapuss. Ahí el presentador le mencionó que había visto el ya indicado filme el fin de semana pasado y que, por ende, había escuchado el tema ‘What Dreams Are Made Of’, que llega a cantar Duff.

“Pensé: ‘Esta canción es realmente poética’”, comentó. “También estaba muy drogado, pero fue fantástico”, agregó, antes de preguntarle a Hilary Duff si había pensado que el tema es increíble. Ante esa interrogante, la actriz contestó: “No... para nada. Absolutamente no”.

Hilary Duff es una cantante, compositora, actriz, empresaria y escritora estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Ahora diré que me encanta”

Sin embargo, lo más llamativo de todo fue lo que manifestó segundos después: “Ni siquiera recuerdo haber grabado esa canción. Pero ahora diré que me encanta. Y cuando estaba filmando la película, me encantaba. Fue... fue una época extraña”.

Hilary Duff nació el 28 de setiembre de 1987 en Houston, Texas, Estados Unidos. (Foto: MICHAEL TRAN / AFP) / MICHAEL TRAN

Tras ello, Hilary Duff, que también es intérprete del éxito ‘Come Clean’, señaló que “técnicamente no era mi canción”. Ella sostuvo que “era una canción de ‘Lizzie McGuire’”. Además, precisó que en ese entonces tenía 14 años, por lo que si bien hubo “algunos momentos muy importantes que destacan”, muchos de sus recuerdos son borrosos.

¿De qué trata ‘The Lizzie McGuire Movie’?

Cabe precisar que la serie ‘Lizzie McGuire’ fue emitida originalmente desde 2001 hasta 2004. A pesar de haber tenido solo dos temporadas, contó con 65 episodios. Con respecto a la cinta, es una comedia romántica de 90 minutos que recaudó $55 millones en taquilla, según People. La película sigue a ‘Lizzie McGuire’ (Hilary Duff) mientras viaja a Roma con amigos, donde la confunden con una estrella pop.

