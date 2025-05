Scarlett Johansson ha dejado una huella imborrable en el ‘Universo Cinematográfico de Marvel’. Ella, durante varios años, interpretó a ‘Natasha Romanoff / Black Widow’ y, por lo tanto, formó parte del equipo de superhéroes llamado ‘The Avengers’ (‘Los Vengadores’, en español). Justamente, la primera película del grupo en cuestión, que se estrenó en 2012, es algo casi imposible de olvidar para su persona. Tanto así que hace poco se animó a decir cómo fue grabar esa cinta, y sus palabras han dejado atónitos a los usuarios.

Para ser más exactos, la actriz conversó con Vanity Fair y ahí dejó en claro que en un inicio no estaba segura, al igual que sus compañeros de reparto, que el film iba a ser un verdadero éxito. Sin embargo, lo fue, ya que rompió récords de taquilla en su momento.

“Todos parecíamos locos”

“Cuando hicimos la primera película de ‘Avengers’, ninguno de nosotros sabía cuál sería su potencial”, sostuvo Scarlett Johansson. “‘Iron Man’ (interpretado por Robert Downey Jr.) fue un éxito rotundo. Fue enorme. Consolidó el estudio Marvel. Y luego ‘Iron Man 2’ también fue un gran éxito. Estaba ‘Thor’ (Chris Hemsworth), y ese personaje parecía provenir de un universo completamente diferente... Tenía un tono muy diferente al de las películas de ‘Iron Man’. Y luego, por supuesto, la película de ‘Capitán América’ (Chris Evans) también tenía su propia identidad. Y luego, al juntar a todos los personajes, además de ‘Hulk’ (Mark Ruffalo) y ‘Hawkeye’ (Jeremy Renner), la verdad es que fue un desastre. Incluso en el set, fue una locura, porque todos parecíamos locos. Pensábamos: ‘¿Qué estamos haciendo?’”, agregó.

Scarlett Johansson dando vida a 'Natasha Romanoff / Black Widow' en la película de 'The Avengers' de 2012. Su primera aparición interpretandoa a ese personaje fue en 'Iron Man 2'. (Foto: Marvel Latinoamérica Oficial / YouTube)

“Fue básicamente una fe ciega”

“No creo que nadie supiera si iba a funcionar o no”, subrayó después la artista, que también se animó a mencionar a los altos mandos, quienes, a su entender, sí tenían fe de que la película iba a ser un verdadero éxito. “(El presidente de Marvel Studios) Kevin Feige sabía que iba a funcionar, (el director) Joss Whedon sabía que iba a funcionar. Pero el elenco... fue básicamente una fe ciega que todos teníamos en Joss y Kevin Feige”, precisó.

Scarlett Johansson es una actriz estadounidense de origen danés, que también se ha desempeñado de manera eventual como cantante, productora, modelo y empresaria. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for TIME)

Sin embargo, la opinión del elenco empezó a cambiar luego de la grabación de un momento en específico. Me refiero a la famosa secuencia de la batalla de New York. “La gran escena donde se ve la perspectiva de 360 ​​grados de todos los personajes juntos fue el momento en el que todos dijimos: ‘Creo que esto podría funcionar’. Fue impactante”, aseveró. “Cuando vimos la grabación, se veía genial. Pero muchas cosas no parecían tan geniales cuando las estábamos grabando”, añadió la actriz. Si quieres ver la entrevista completa de ella con Vanity Fair, aquí te dejo el video de la misma para que lo aprecies sin problemas.