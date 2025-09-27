Leonardo DiCaprio está causando revuelo con sus declaraciones. Después de revelar por qué le sugirieron que cambiara su nombre a Lenny Williams al inicio de su carrera, ha vuelto a acaparar titulares por haber contado la vez que estuvo muy cerca de Paul McCartney durante un concierto de Oasis.

En diálogo con NME, el actor de 50 años habló sobre la experiencia que vivió el pasado 6 de septiembre. Aquel día acudió al Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, para ver una de las presentaciones de Oasis correspondientes al Oasis Live ‘25 Tour.

“Fue increíble”, aseguró Leonardo DiCaprio acerca del show que brindaron los hermanos y líderes de Oasis, Liam y Noel Gallagher. “Fue increíble verlos juntos de nuevo. Y Paul McCartney estaba allí, y creo que cantaron una canción de The Beatles”, agregó.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP) / SAMEER AL-DOUMY

Todo el estadio aplaudió a McCartney, según DiCaprio

El artista se encontraba muy cerca del compositor de ‘Hey Jude’. “Recuerdo que estaba en la sección junto a él, y todo el estadio miró a Paul y también lo aplaudió, lo cual fue increíble. Fue un gran homenaje. Así que fue una noche especial”, recalcó.

Paul McCartney es un cantautor, compositor, músico, pacifista, filántropo, multiinstrumentista, escritor, pintor y actor británico. Él fue uno de los integrantes de la exitosa banda The Beatles. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

La otra celebridad de Estados Unidos que contó una experiencia con Paul McCartney

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que una celebridad de Estados Unidos se anima a contar su experiencia con Paul McCartney. Anteriormente lo hizo, por ejemplo, Adam Levine, el vocalista y líder de la banda Maroon 5.

Según contó meses atrás en ‘The Howard Stern Show’, el artista británico le hizo una broma tras haber cantado dos éxitos de The Beatles con Maroon 5 durante el especial de CBS de 2014 ‘The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles’.

“Paul me miró de cerca y me dijo: ‘¿Sabes? Lo hicimos mejor’. Y me pareció muy gracioso. Me partí de risa y le dije: ‘No me digas, eres Paul McCartney’”, recordó. Pero ahí no acabó su relato, ya que Adam Levine después contó que meses después asistió a una fiesta con su esposa Behati Prinsloo y ella le alertó de que Paul McCartney estaba intentando llamar su atención. “Me dijo: ‘Oye, solo quería decirte si te molestó... He estado pensando en esto. No quería ofenderte ni nada’. Fue algo así como ‘si te insulté, me disculpo’. Y yo le dije: ‘¡Dios mío! Estás bien. Tío, eres el p*** Paul McCartney’”, aseveró. Sin duda, un momento inolvidable.

