Miley Cyrus es una artista de talla mundial. Ganó popularidad siendo muy joven interpretando a ‘Hannah Montana’ y desde entonces su vida siempre ha sido sinónimo de noticia. Desafortunadamente, como muchas personas famosas, pasó por el problema de adicción de drogas. Si bien eso ya es cosa del pasado, pues ahora está feliz teniendo en claro que su salud es muy importante, ella recuerda perfectamente todo lo que vivió en ese entonces. Precisamente, hace poco se animó a contar cómo solía ocultarle a su contador el dinero que gastaba en drogas.

Las declaraciones sobre el tema las brindó durante su participación en el pódcast ‘Every Single Album’ de The Ringer. Ahí ella, de acuerdo a People, se sinceró al analizar profundamente dónde se encontraba mentalmente para cada uno de sus álbumes como ‘Bangerz’ y ‘Endless Summer Vacation’.

Ya cuando le tocó hablar sobre el álbum de 2015 ‘Miley Cyrus & Her Dead Petz’, aseguró que en aquella época gastaba parte de su fortuna en estupefacientes. “Las drogas fueron el mayor costo, y para ocultárselas a mi contador las llamábamos ropa vintage”, confesó.

Se aseguraba de mantener sus compras discretas

“Y entonces recibía estos cheques. Eso pasa todo el tiempo durante las giras”, añadió la artista, que también indicó que, con el tiempo, su contador empezó a preguntarse sobre los costos de la supuesta ropa vintage, pero ella se aseguraba de mantener sus compras discretas.

Miley Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, Estados Unidos. (Foto: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images)

“Y cada vez que me veía, me preguntaba: ‘¿Dónde está esa camiseta original de John Lennon de unos 15.000 dólares que compraste?’. Y yo: ‘Ah, está arriba’. Solo queríamos protegerla. Es muy delicada. La tela tiene que cuidarse. Así que compré mucha ropa vintage ese año”, recalcó.

Sin duda, ese capítulo fue uno de los más oscuros de su vida. Es por esa razón que Miley Cyrus está contenta por cómo ha podido salir de su adicción a las drogas. “Me alegro mucho de haber sobrevivido a esa etapa de mi vida. Definitivamente no animaría a nadie a pasar por esto, pero el hecho de haberlo superado me alegra mucho de haberlo hecho”, aseveró.

Miley Cyrus destaca por su rango vocal y su versatilidad artística, recorriendo una amplia gama de géneros musicales, desde pop y country hasta hip hop, experimental y rock. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images)

La vez en 2017 que habló abiertamente sobre su sobriedad

A raíz de todo el tema que motivó la creación de esta nota, es importante recordar que durante una entrevista que le hizo Billboard a Miley Cyrus en 2017, ella indicó que estaba evolucionando tras dejar la marihuana.

“Llevo tres semanas sin fumar marihuana, el mayor tiempo que he pasado sin ella”, expresó en entonces. “No me drogo, no bebo, ¡estoy completamente limpia ahora mismo! Era algo que simplemente quería hacer”, aseveró después la actriz y cantante.

Correo y número telefónico de SAMHSA

Ten en cuenta que si tú eres una persona que está luchando contra el abuso de sustancias o si conoces a alguien que está pasando por ese momento de su vida, puedes comunicarte con SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) a través de su correo electrónico (SAMHSAInfo@samhsa.hhs.gov) o llamando al 877-SAMHSA-7 (726-4727).

