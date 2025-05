El Met Gala es un evento benéfico y de recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de New York. En su edición de 2025, la cual se llevó a cabo el último 5 de mayo, se esperaba contar con la presencia de Taylor Swift y Travis Kelce. De hecho, los dos recibieron una invitación, pero no se presentaron. Dicho ello, en esta nota tienes la oportunidad de averiguar la razón detrás de la no asistencia de la pareja.

Para muchos, el Met Gala 2025 fue la noche más importante de la moda este año, razón por la cual varias celebridades, como Shakira, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, entre otras, se aseguraron de usar atuendos sumamente elegantes, los cuales les permitieron ser el centro de atención, sobre todo durante la alfombra.

El tema aquí es que Taylor Swift y Travis Kelce brillaron por su ausencia en el evento. Si bien la cantante ya ha asistido varias veces a la gala (la última fue hace más de una década), esta edición se suponía que iba a ser la primera vez del jugador de fútbol americano, pero al final ninguno asistió.

El motivo por el que no acudieron al Met Gala 2025

A raíz de la no presencia de la pareja, TMZ indicó que esta no se presentó al Met Gala 2025 no porque no quiso, si no por un tema de horarios. Fuentes con conocimiento directo de lo sucedido fueron quienes le brindaron esa información al medio, que optó por difundirla en su página web.

Taylor Swift y Travis Kelce empezaron a salir en el verano de 2023. (Foto: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images) ×

A esa revelación hay que sumarle lo que una fuente le indicó a People en abril para entender más la situación. “(Taylor y Travis) han estado viajando sin parar y lo disfrutan muchísimo. Están aprovechando al máximo su tiempo libre juntos. También están saliendo con amigos. Es un momento especial para ellos”, declaró en ese entonces la persona, cuya identidad es un secreto.

Travis Kelce celebrando con Taylor Swift después del partido del Campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, en el GEHA Field en Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City. (Foto: Brooke Sutton / Getty Images) ×

Esa misma fuente también le dijo a People que los dos son personas “muy serias” y que “están en sintonía”, valorando las mismas cosas. “Ahora la atención se centra en el tiempo privado, lejos de los focos”, expresó. Entonces, no queda de otra que esperar a que la pareja decida nuevamente mostrarse ante el mundo. De acuerdo a TMZ, la última vez que Taylor y Travis fueron vistos juntos fue el 14 de marzo, cuando se aventuraron a salir a la Gran Manzana para compartir el pan en Del Frisco’s Grille.