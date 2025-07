Brad Pitt, que se encuentra en la etapa de promoción de la cinta ‘F1’, donde interpreta a ‘Sonny Hayes’, se animó a recordar una película de 1991 donde tuvo su primer papel destacado y donde compartió pantalla con 2 estrellas de Hollywood que lo dejaron deslumbrado. ¿Deseas saber el nombre del film y qué actrices lo impactaron bastante? Entonces, no te vayas de esta nota.

Tengo que aclarar que el artista brindó la información durante su participación en el pódcast ‘New Heights’, un espacio en el que pudo mantener una amena conversación con Jason Kelce y Travis Kelce, quien recientemente causó sensación por haber realizado una inesperada revelación sobre el rol de presentador que tuvo en ‘Saturday Night Live’ en marzo de 2023.

De acuerdo a un video compartido en YouTube por el canal del mencionado pódcast, el diálogo de los 3 llegó a girar en torno a un tema específico: la película ‘Thelma y Louise’ de 1991. Al hablar sobre dicha cinta, Brad Pitt aseguró que sus coprotagonistas lo dejaron impresionado.

Brad Pitt es un actor, modelo y productor de cine estadounidense. (Foto: Neil Mockford / FilmMagic / Getty Images)

“Cuando conocí a Geena Davis y a Susan Sarandon, me sentí... Sí. Pero lo superé enseguida”, indicó el actor, que en el mencionado film interpretó a un persuasivo ‘JD’, que coquetea y se acuesta con ‘Thelma’ (Davis) antes de robar el dinero de los amigos.

“Ella me cuidó mucho”

“Geena (Davis) fue tan dulce, amable y delicada”, aseguró Pitt sobre el rodaje de su escena de sexo con la actriz en una entrevista de 2023 con W Magazine. “Creo que esa escena de amor duró dos días de rodaje. Ella me cuidó mucho”, recordó en aquel entonces.

Brad Pitt ‘dejó huella’ en Geena Davis y en Susan Sarandon

Cabe mencionar que si bien Brad Pitt era muy joven cuando grabó ‘Thelma y Louise’, pudo ‘dejar huella’ en las actrices con las que compartió pantalla. “Cuando vi la película, lo que realmente me impresionó, además de su atractivo físico, fue su sentido del humor, porque realmente lo desarrolló de una manera que no estaba necesariamente en el guion”, manifestó Susan Sarandon a Extra en 2021. “Pensé: ‘Este tipo es interesante, ¿sabes? No solo tiene una cara guapísima’. Lo tomó como un papel más de su personaje y, como podemos ver en su carrera, realmente siguió trascendiendo los límites de maneras que realmente no necesitaba hacerlo cuando te ves así”, agregó la actriz.

Susan Sarandon y Geena Davis en la proyección benéfica en autocine del 30° aniversario de ‘Thelma y Louise’ organizada por MGM y Cinespia en The Greek Theatre el 18 de junio de 2021 en Los Ángeles, California. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Su colega, Geena Davis, también halagó a Brad en su momento. Lo hizo exactamente en 2020, durante una conversación con People. “Simplemente lo tiene. Me di cuenta cuando estaba en la audición de que tenía un talento increíble. Ha hecho cosas increíbles a lo largo de los años. No creo que sea inusual que lo honren. Es la estrella del momento, lo cual es fabuloso, y es simplemente maravilloso verlo”, recalcó.

