La 68.ª edición de los Premios Grammy 2026 cerró con broche de oro, celebrando la excelencia y la diversidad sonora en una ceremonia que ya forma parte de la historia de la música. Esta gala logró reunir en un mismo escenario a artistas consagrados y a las nuevas promesas que están redefiniendo la industria, ofreciendo momentos memorables. A continuación, te presentará una lista detallada de los ganadores que triunfaron en todas las categorías, desde los premios principales hasta los géneros más específicos.
El Crypto.com Arena de Los Ángeles fue el escenario elegido este domingo 8 de febrero para que se desarrolle una nueva edición de estos premios musicales. Contó con la presencia de algunos músicos influyentes de la actualidad, tales como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Kendrick Lamar, entre otros.
Es importante resaltar que los artistas galardonados con un gramófono dorado fueron determinados por los Miembros Votantes de la Academia de la Grabación, un grupo selecto de creadores musicales, tales como artistas, compositores, productores, ingenieros, entre otros.
Lista completa de ganadores de los Premios Grammys 2026
ÁLBUM DEL AÑO
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny (GANADOR)
- SWAG - Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
GRABACIÓN DEL AÑO
- DtMF . Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- luther - Kendrick Lamar y SZA (GANADOR)
- The Subway - Chappell Roan
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
CANCIÓN DEL AÑO
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT - ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF - Bad Bunny
- Golden - KPop Demon Hunters
- Luther - Kendrick Lamar y SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish (GANADORA)
MEJOR ARTISTA NUEVO
- Olivia Dean (GANADORA)
- KATSEYE
- Las Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO
- Dan Auerbach
- Cirkut (GANADOR)
- Dijon
- Blake Mills
- Soundwave
COMPOSITOR DEL AÑO, NO CLÁSICO
- Amy Allen (GANADORA)
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
MEJOR INTERPRETACIÓN SOLISTA POP
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young (GANADORA)
MEJOR INTERPRETACIÓN POP DE DÚO/GRUPO
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADOR)
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- 30 For 30 - SZA Featuring Kendrick Lamar
MEJOR ÁLBUM VOCAL DE POP
- SWAG -Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- MAYHEM - Lady Gaga (GANADOR)
- I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2 - Teddy Swims
MEJOR GRABACIÓN DE DANCE POP
- Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra - Lady Gaga (GANADOR)
- Midnight Sun - Zara Larsson
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
- Illegal - PinkPantheress
MEJOR ÁLBUM DANCE/ELECTRÓNICO
- EUSEXUA - FKA twigs (GANADOR)
- Ten Days - Fred again..
- Fancy That - PinkPantheress
- Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL
- F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 - Skrillex
MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK
- U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Mirtazapine - Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II (GANADOR)
MEJOR INTERPRETACIÓN DE METAL
- Night Terror - Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Emergence - Sleep Token
- Soft Spine - Spiritbox
- BIRDS - Turnstile (GANADOR)
MEJOR CANCIÓN DE ROCK
- As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails (GANADOR)
- Caramel - Sleep Token
- Glum - Hayley Williams
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Zombie - YUNGBLUD
MEJOR ÁLBUM DE ROCK
- private music - Deftones
- I quit - HAIM
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile (GANADOR)
- Idols - YUNGBLUD
MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B
- YUKON - Justin Bieber
- It Depends - Chris Brown feat. Bryson Tiller
- Folded - Kehlani (GANADOR)
- MUTT — Live From NPR’s Tiny Desk - Leon Thomas
- Heart Of A Woman - Summer Walker
MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B TRADICIONAL
- Here We Are - Durand Bernarr
- UPTOWN - Lalah Hathaway
- LOVE YOU TOO - Ledisi
- Crybaby - SZA
- VIBES DON’T LIE - Leon Thomas (GANADOR)
MEJOR CANCIÓN DE R&B
- Folded - Kehlani (GANADOR)
- Heart Of A Woman - Summer Walker
- It Depends - Chris Brown feat. Bryson Tiller
- Overqualified - Durand Bernarr
- YES IT IS - Leon Thomas
MEJOR ÁLBUM DE R&B
- BELOVED - GIVĒON
- Why Not More - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
- MUTT - Leon Thomas (GANADOR)
MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams (GANADOR)
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP MELÓDICO
- Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill
- Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
- luther - Kendrick Lamar With SZA (GANADOR)
- WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
- SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake
MEJOR CANCIÓN DE RAP
- Anxiety - Doechii
- The Birds Don’t Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire
- Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF - GloRilla
- tv off - Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay (GANADOR)
MEJOR ÁLBUM DE RAP
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- GLORIOUS - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar (GANADOR)
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
MEJOR INTERPRETACIÓN DE JAZZ
- Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (GANADOR)
- Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy
- Four - Michael Mayo
- All Stars Lead To You – Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber
MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda
- Tropicoqueta - KAROL G
- Cancionera - Natalia Lafourcade (GANADOR)
- Y ahora qué - Alejandro Sanz
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
- DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny (GANADOR)
- Mixteip - J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado - Feid
- NAIKI - Nicki Nicole
- EUB DELUXE - Trueno
- SINFÓNICO — En Vivo - Yandel
