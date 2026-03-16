El actor Sean Penn volvió a ser noticia en los Academy Awards de 2026. Aunque ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película “One Battle After Another”, el intérprete no estuvo presente en la ceremonia celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Su ausencia llamó la atención porque se trataba de su tercer Oscar. Durante la gala, el actor Kieran Culkin fue quien subió al escenario para recibir la estatuilla en su nombre y bromeó con la situación. “Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… o no quiso venir”, dijo el presentador entre risas.

En realidad, la ausencia de Penn no es algo completamente nuevo. El actor ya expresó en varias ocasiones que no se siente especialmente cómodo con las ceremonias de premios. Incluso criticó públicamente a la Academia y al significado que muchas veces se le da a estos eventos dentro de la industria del cine.

En una intervención en el Festival de Marrakech, el actor dio a conocer su postura. “La Academia ha ejercido una extraordinaria cobardía cuando se trata de formar parte del mundo más amplio de la expresión y, de hecho, ha limitado la imaginación y diferentes expresiones culturales”, afirmó Penn al referirse a los premios.

En esa misma ocasión también dejó claro que no le entusiasma demasiado el evento. “No me emociona demasiado lo que llamamos los Premios de la Academia”, dijo el actor, explicando que solo se interesa cuando determinadas películas que considera valiosas forman parte de la ceremonia.

Además, en 2026 el actor tenía otros compromisos fuera de Estados Unidos. Según Reuters, Penn se encontraba viajando y participando en actividades relacionadas con Ucrania, país al que ha apoyado públicamente desde el inicio de la guerra con Rusia.

Para Penn, el cine es más importante que los reconocimientos y las ceremonias de la industria. (Foto: Warner Bros.)

Por todo esto, su ausencia en los Oscar no sorprendió del todo a quienes siguen su carrera.

Aunque Penn ha ganado algunos de los premios más importantes del cine, su relación con las ceremonias siempre ha sido complicada: reconoce el valor del cine, pero al mismo tiempo considera que los premios no son los que realmente definen el arte.

De qué trata “One Battle After Another”, película por la que Sean Penn ganó el Oscar

Esta película, dirigida por Paul Thomas Anderson, es un thriller político y satírico basado en la novela Vineland de Thomas Pynchon. La trama se sitúa en una versión moderna de Estados Unidos y sigue a un grupo revolucionario de extrema izquierda llamado “The French 75”, que intenta rescatar inmigrantes de centros de detención.

En la historia, Sean Penn interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar supremacista blanco que se convierte en el antagonista principal. Lockjaw desarrolla una obsesión con una de las revolucionarias (interpretada por Teyana Taylor) tras un enfrentamiento en la frontera, lo que desencadena una persecución de 16 años que involucra enfrentamientos y la búsqueda de una hija perdida (Chase Infiniti) protegida por su padre adoptivo (Leonardo DiCaprio).

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