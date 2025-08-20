Luego de haberte informado acerca de cómo el viaje de sobriedad ha tenido influencia en la vida de Gary Oldman, te cuento que el mencionado actor recientemente reveló que tuvo la oportunidad de audicionar para el papel principal de ‘Edward Scissorhands’ (película de 1990), pero acabó rechazándola. ¿Por qué? Pues eso lo descubrirás en esta nota.

La información la brindó en una entrevista con The Hollywood Reporter. Según indicó el propio artista, él estaba en la lista de Tim Burton para el papel de ‘Edward Scissorhands’. “Era una lista pequeña. Mi agente pensó que tenía muchas posibilidades de conseguirlo”, sostuvo.

“Leí este guioncito peculiar y extraño”

“Me dijeron: ‘Lee el guion’. Me lo enviaron, y básicamente les dije: ‘No lo entiendo’”, aseguró después Gary Oldman. “Leí este guioncito peculiar y extraño, y no lo entendí”, recalcó el actor, dejando en claro que la historia no le impactó en lo absoluto y que eso lo llevó a rechazar el papel.

Gary Oldman es un actor, director de cine, guionista y productor inglés. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images) / Kevin Mazur

“Simplemente no lo entiendo. No es lo mío”, recordó más adelante haberle dicho a su agente. Lo curioso es que él, eventualmente, fue a ver la película en el cine y ahí sí pudo entender todo. “Con ese primer plano —todas esas casas de colores brillantes, y luego la cámara enfoca el castillo en la colina— en dos minutos dije: ‘¡Lo pillo!’”, manifestó.

Gary Oldman nació el 21 de marzo de 1958 en New Cross, Londres, Reino Unido. (Foto Dave Benett / Dave Benett / Getty Images for Apple) / Dave Benett

Cabe mencionar que Johnny Depp fue quien terminó quedándose con el papel principal de ‘Edward Scissorhands’. Él, según People, tras su participación en esa película, fue la estrella de siete cintas más de Tim Burton. Entre ellas están: ‘Sleepy Hollow’ (1999), ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ (2005), ‘Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet’ ( 2007) y ‘Alicia en el país de las maravillas’ (2010) .

También tuvo la oportunidad de ‘dar vida’ a este personaje

Además, es importante señalar que Gary Oldman, en la entrevista con The Hollywood Reporter, también comentó cómo le pidieron interpretar al ‘Espantapájaros’ en ‘Batman Begins’, la película de Christopher Nolan de 2005. “Y dije: ‘No, no quiero interpretar a otro bicho raro’”, expresó. Al final, lo eligieron para ‘dar vida’ a ‘Jim Gordon’.

