La muerte de Chuck Norris ha conmocionado al mundo del entretenimiento y a millones de seguidores que crecieron viendo sus películas y series. El actor, recordado por producciones como The Delta Force, Missing in Action y la icónica Walker, Texas Ranger, falleció en Hawái, rodeado de su familia. En medio de los homenajes y recuerdos sobre su legado, una figura ha cobrado especial relevancia: Gena O’Kelley, la mujer que compartió casi tres décadas de matrimonio con la leyenda de las artes marciales y que estuvo a su lado hasta sus últimos días, acompañándolo tanto en su vida personal como profesional.

Una historia de amor que comenzó en Dallas

La historia entre Gena O’Kelley y Chuck Norris comenzó en 1997 en Dallas, cuando se conocieron durante una cena. Lo que parecía un encuentro casual se transformó rápidamente en una conexión especial. Poco después, O’Kelley tuvo una pequeña participación en Walker, Texas Ranger, lo que permitió que ambos pasaran más tiempo juntos.

La historia de Chuck Norris y Gena O’Kelley estuvo marcada por casi tres décadas de amor y apoyo mutuo. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

En su libro Against All Odds (2004), Norris recordó esos primeros momentos con emoción. Contó cómo la invitó a cenar nuevamente y cómo, con el paso de las semanas, su amistad se convirtió en una relación amorosa. “Antes de darme cuenta, me estaba enamorando profundamente”, confesó.

La pareja se casó el 28 de noviembre de 1998, iniciando una vida juntos que se extendería por casi 30 años.

Una familia unida y un legado compartido

Durante su matrimonio, la pareja formó una familia sólida. En 2001, dieron la bienvenida a sus mellizos, Dakota Alan y Danilee Kelley. Además, O’Kelley se convirtió en madrastra de los tres hijos que Norris tuvo en relaciones anteriores: Mike, Dina y Eric.

Gena O'Kelley apoyó la filantropía y los negocios de Chuck Norris. | Crédito: Instagram chucknorris

Uno de sus hijos, Dakota, siguió los pasos de su padre en las artes marciales, alcanzando el nivel de cinturón negro de quinto grado en Chun Kuk Do, disciplina creada por el propio Norris.

A lo largo de los años, Gena O’Kelley y Chuck Norris se mostraron como una pareja unida, asistiendo juntos a eventos públicos y apoyándose mutuamente en cada etapa de sus vidas.

Más allá de la fama: carrera, negocios y filantropía

Aunque muchos la conocen por ser la esposa de la estrella de acción, Gena O’Kelley también construyó su propio camino profesional. Trabajó como modelo y tuvo participaciones en televisión, incluyendo su aparición en Walker, Texas Ranger y en la comedia Yes, Dear en 2003.

Chuck Norris y su esposa Gena O’Kelley criaron juntos a sus mellizos. | Crédito: Instagram chucknorris

Con el paso del tiempo, su enfoque se trasladó hacia el mundo empresarial y la filantropía. Junto a Chuck Norris, fundó en 2015 la empresa de agua embotellada CForce, donde actualmente se desempeña como CEO.

Pero uno de los aspectos más importantes de su vida en común fue su compromiso social. Ambos trabajaron en la organización sin fines de lucro Kickstart Kids, iniciativa que enseña artes marciales y desarrollo del carácter a estudiantes. Este proyecto ha impactado a más de 100,000 jóvenes, convirtiéndose en una de las mayores contribuciones de la pareja.

El apoyo constante detrás de la leyenda

Durante casi tres décadas, Gena O’Kelley no solo fue la esposa de una estrella, sino también su compañera incondicional, socia en proyectos y aliada en causas sociales. Su presencia fue clave en la vida de Chuck Norris, tanto dentro como fuera de los reflectores.

Hoy, mientras el mundo despide a una leyenda del cine y las artes marciales, también reconoce la historia de amor y compromiso que marcó su vida. La figura de Gena O’Kelley emerge como parte esencial de ese legado, recordando que detrás de cada gran ícono, muchas veces hay una historia compartida que merece ser contada.

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