Durante una audiencia judicial reciente, los fiscales informaron que se encontró una “cantidad significativa” de pornografía infantil en el teléfono del cantante D4vd, quien enfrenta cargos por el asesinato de una adolescente. Este hallazgo se presentó como parte de la revisión del caso que sigue en desarrollo.

La sesión tuvo como objetivo definir los próximos pasos legales relacionados con la muerte de Celeste Rivas Hernández. Además, coincidió con un momento clave: se cumplía un año desde la última vez que la joven fue vista con vida.

Según abc7, el encuentro judicial ocurrió un día después de que se hiciera público el informe de la autopsia. Los fiscales indicaron que el documento describe un crimen extremadamente violento. Aunque estaba prevista una audiencia preliminar, finalmente se realizó una conferencia de estado para organizar el proceso, incluyendo el intercambio de pruebas.

Las autoridades indicaron que cuentan con más de 40 terabytes de evidencia, lo que podría demorar el avance del caso debido al volumen de información que debe ser analizada por ambas partes.

David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, comparece ante el juez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado del asesinato de una menor de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. (Foto: Ted Soqui/Pool Photo via AP) / Ted Soqui

El informe forense reveló que la causa de la muerte fue catalogada como “múltiples lesiones penetrantes causadas por objeto(s)” y se determinó como homicidio. También se detallaron heridas graves en distintas partes del cuerpo.

Cuando fue encontrado, el cuerpo de la adolescente presentaba un estado avanzado de descomposición y pesaba aproximadamente 32 kilos. Los investigadores señalaron que había múltiples lesiones y signos de daño severo.

El documento también indica que se detectaron sustancias en su organismo, como benzodiazepinas y compuestos relacionados con drogas sintéticas. Estos resultados forman parte de las pruebas que están siendo analizadas por los investigadores.

El artista se declaró inocente y permanece bajo custodia a la espera de los próximos pasos judiciales. (Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

La familia de la víctima expresó su dolor a través de un comunicado difundido por su abogado: “La familia Rivas Hernández se encuentra absolutamente devastada por los hallazgos contenidos en el informe del médico forense, los cuales revelan la horrible y macabra muerte de su amada hija. Estos hallazgos han causado un profundo dolor emocional a la familia. Solicitan respetuosamente privacidad, comprensión y paciencia mientras procesan esta información. Jesús y Mercedes no asistirán a la audiencia de David Anthony Burke mañana. La familia Rivas Hernández agradece sinceramente el apoyo y la solidaridad de la comunidad”.

Por su parte, el cantante se declaró inocente y continuará bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso. Sus abogados indicaron que defenderán su inocencia ante las acusaciones.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, también se refirió al caso: “Quiero ser claro en algo: mi deber no es alimentar las especulaciones, sino hacer justicia”.

“Y eso exige paciencia y disciplina por parte de todos. Esta investigación estuvo impulsada por un único propósito: lograr justicia para Celeste Rivas y para aquellos que la amaban”, agregó.

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