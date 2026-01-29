La ausencia de Giselle Blondet en La mesa caliente no pasó desapercibida y, con el paso de las semanas, la inquietud de sus seguidores fue creciendo. Dos meses fuera de la televisión bastaron para que las redes se llenaran de preguntas, mensajes de apoyo y teorías sobre su estado de salud. La conductora, de raíces puertorriqueñas y una de las figuras más queridas de Telemundo, decidió finalmente hablarle directo a su público, agradecer el cariño recibido y explicar qué ha estado pasando lejos de las cámaras, dejando claro por qué hoy su prioridad es recuperarse y no volver aún a los sets.

Recién salida del hospital, Blondet compartió un video desde su cuenta de Instagram para aclarar la situación. Visiblemente serena y agradecida, comenzó saludando a sus seguidores y reconociendo los cientos de mensajes que ha recibido en estas semanas.

“Yo sé que me están preguntando por qué no me ven en la televisión, les voy a contar un poquito…”, dijo al iniciar su mensaje, consciente de la preocupación que generó su ausencia prolongada del programa.

Giselle Blondet reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo tras su reciente hospitalización. | Crédito: Instagram / giselleblondet

La presentadora recordó que, a finales del año pasado, se sometió a una operación de espalda, un procedimiento que, según explicó, ha tenido una recuperación más compleja de lo que esperaba. Sin entrar en detalles médicos, confesó que el proceso ha requerido más tiempo, cuidados y seguimiento del que imaginó en un principio.

“De hecho, acabo de salir del hospital y aquí continúo mi tratamiento”, comentó desde la cama de su habitación, dejando ver que sigue enfocada en sanar.

A pesar de las dificultades, Giselle se mostró optimista y firme en su fe. “Soy una mujer de mucha fe y sobre todo estoy agradecida por la oportunidad de seguir adelante”, expresó, subrayando que, aunque las cosas no siempre salen como uno planea, confía plenamente en que todo tiene un propósito. Para ella, este momento es una pausa obligada, pero también una etapa de reflexión y fortaleza personal.

La conductora también agradeció las oraciones y el respaldo constante del público. “Las cosas pasan, pero yo sé que papá Dios siempre tiene el plan perfecto”, afirmó con convicción antes de cerrar su mensaje con un cariñoso “los quiero”, dirigido a quienes no han dejado de enviarle buenos deseos desde que se conoció su situación.

Giselle Blondet recibió emotivos mensajes de colegas y seguidores que esperan verla pronto de regreso en la TV. | Crédito: Instagram / giselleblondet

El apoyo no solo llegó de los televidentes. Varias colegas y amigos del medio reaccionaron rápidamente a su publicación. Verónica Bastos, su compañera en La mesa caliente, le dedicó un emotivo mensaje en el que la llamó “guerrera” y aseguró tenerla presente en sus oraciones.

Adamari López también se sumó con palabras de fe y ánimo, recordándole que “Dios es el doctor por excelencia”. Lourdes Stephen, copresentadora de Al rojo vivo, expresó que sigue orando por su pronta recuperación y que la extraña.

