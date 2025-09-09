Hace unos días, el mundo del espectáculo se paralizó con una revelación de Catherine Zeta-Jones. Resulta que ella expuso la razón por la que su boda con Michael Douglas duró más de 12 horas. Ahora toda la atención está puesta nuevamente en ella, pero también en Drew Barrymore. ¿Por qué? Porque ambas aseguraron que Steven Spielberg les cambió sus vidas.

Para poder ir de lleno al asunto es importante que tengas en cuenta que Zeta-Jones fue la invitada del programa de su mencionada colega: ‘The Drew Barrymore Show’. Ahí, de acuerdo a un adelanto compartido en Instagram (@thedrewbarrymoreshow), ella se vio sorprendida cuando Barrymore mencionó el papel que la catapultó a la fama: el de ‘Elena Montero’ en la película de 1998, ‘The Mask of Zorro’.

“¡Vaya! Alguien entró al escenario y cambió todo para siempre tal como lo conocemos”, llegó a expresar Drew en ese entonces. Luego le consultó a su colega si hubo algún momento de la película dirigida por Steven Spielberg que le llamara la atención. Catherine, apenas escuchó eso, dijo: “Dios mío. Muchísimo. Pero recuerdo haber estado en la serie de televisión ‘Titanic’, que no es la de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pero estuvo bien. Necesitaba el trabajo”.

Drew Barrymore y Catherine Zeta-Jones tuvieron una amena conversación en ‘The Drew Barrymore Show’. (Foto: @thedrewbarrymoreshow / Instagram)

¿Cómo Steven Spielberg supo de la existencia de Catherine Zeta-Jones?

“Y casualmente, Steven Spielberg estaba viendo la televisión un domingo por la noche y pensó: ‘¿Quién es ella? Quizás debería ser buena en el ‘Zorro’’. Recibí una llamada la semana siguiente para ir a conocer al director Martin Campbell. Los siguientes días estaba en un avión hacia México. Al cabo de unos días, estaba haciendo pruebas de pantalla con el guapísimo Antonio Banderas y el ídolo de mi país, Anthony Hopkins, quien me dirigió en una obra cuando tenía 18 años. Ahí estaba yo, pensando: ‘Si esto termina ahora mismo, habrá sido un sueño hecho realidad’. Y entonces conseguí el trabajo y me cambió la vida”, agregó.

Steven Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images) / Axelle/Bauer-Griffin

A raíz de todo ese relato, Drew Barrymore expresó: “¿Entonces estamos diciendo que Steven Spielberg cambió nuestras vidas?”. Catherine Zeta-Jones, al escucharla, dejó en claro que sí. “Bueno, gracias a Dios por Steven Spielberg”, agregó su colega, antes de que ambas recibieran el aplauso del público presente.

Drew Barrymore y la oportunidad que le dio Steven Spielberg

Si te preguntas de qué manera el director de cine cambió la vida de Drew Barrymore, pues te cuento que ella, cuando tenía apenas 7 años (según People), protagonizó la famosa película de dicho cineasta: ‘E.T. the Extra-Terrestrial’, de 1982. Esa cinta, donde ‘dio vida’ a ‘Gertie’, le permitió ganar popularidad siendo muy joven.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí