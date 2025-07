Jamie Lee Curtis es una actriz de talla mundial. No por nada en la gala de los Oscar 2023 se quedó con una estatuilla de la Academia en la categoría mejor actriz de reparto por su papel de ‘Deirdre Beaubeirdre’ en ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’). Te comento esto porque hace poco ella habló sobre cómo podría haber reaccionado su madre Janet Leigh al personaje que tuvo en la mencionada cinta. En las siguientes líneas averiguarás lo que manifestó.

Hay que tener en cuenta que su progenitora falleció en 2004 a los 77 años, tras una prolongada batalla contra la vasculitis. Si bien ella fue una gran actriz, Jamie Lee, en una reciente entrevista con People, aseguró que siempre trató de no ser como ella.

Jamie Lee Curtis es una actriz ganadora del Oscar, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

“Mi admiración por ella ha crecido a medida que mis decepciones han disminuido”

“Intenté hacer todo lo posible para no ser mi madre. Y, por supuesto, me parezco mucho a mi madre en muchísimos aspectos. Mi admiración por ella ha crecido a medida que mis decepciones han disminuido. Sé que mi madre estaba muy orgullosa de mí y de mis logros, que respetaba el trabajo de mi marido (Christopher Guest) y estaba encantada de ser abuela”, comenzó diciendo.

Jamie Lee Curtis junto a su madre Janet Leigh en los premios Photoplay en el TAV Celebrity Theatre en Hollywood, California, el 29 de septiembre de 1979. (Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images)

“Mi madre se fue hace mucho tiempo. Y hoy tengo una libertad de ser yo misma que la generación de mi madre jamás me habría permitido. Mi madre se habría disgustado muchísimo con ‘Everything Everywhere All at Once’ y con mi aspecto (su apariencia fue la de una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y ropa de oficina poco favorecedora). Mi madre habría aborrecido...”, indicó después.

“Su generación se centraba tanto en el cuerpo y la apariencia”

¿Pero por qué está tan segura de cómo podría haber reaccionado su madre a su papel en la cinta? Pues por el hecho de que pudo conocerla muy bien. “Lo sé porque su generación se centraba tanto en el cuerpo y la apariencia. Y en la belleza. La belleza es simplemente quién era ella. Así era su vida. Mi madre me dejó boquiabierta. Pero creo que le habría costado mucho verme con la barriga al descubierto. O en (la película) ‘Last Showgirl’, verme en ese camerino a los 66 años. Eso la habría trastornado mucho. La conozco muy bien. Me he aceptado a mí misma de una manera mucho más amplia de lo que creo que ella sintió que se le permitía, a través de su generación”, sostuvo.

Cabe mencionar que la entrevista con People se produjo porque Jamie Lee Curtis está en la etapa de promoción de ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’, en español), cinta que le permitió volver a trabajar con Lindsay Lohan y que es la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’). El filme en cuestión estará en cines a partir del próximo 7 de agosto.

