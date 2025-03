Selena Gomez y Benny Blanco tienen muchas razones para estar felices. Además del hecho de que les va bien a nivel personal, es importante recalcar que en lo profesional también les va de maravilla. Precisamente, hoy (de acuerdo a People) los dos lanzaron su álbum en conjunto ‘I Said I Love You First’ y la cantante aprovechó el estreno del mismo para dedicarle un conmovedor mensaje a su futuro esposo.

A través de su cuenta de Instagram (@selenagomez), la también actriz subió unas fotos y un video que tienen que ver con su nuevo proyecto (el cual cuenta con 13 canciones en total), y en la descripción de esa publicación dejó en claro que el productor musical fue una pieza fundamental.

“Estas canciones representan nuestro pasado, presente y futuro”

“Benny, gracias por ser mi diario personal durante este proceso. Estas canciones representan nuestro pasado, presente y futuro... algo que anhelo experimentar contigo desde ahora y para siempre. Gracias por volcar tu amor incondicional en la creación de este proyecto conmigo”, escribió.

Selena Gomez y Benny Blanco iniciaron su relación sentimental en 2023. Ambos se comprometieron a finales de 2024. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Selena Gomez también aprovechó el post para agradecer a las demás personas involucradas en el álbum, recalcando que sin ellas no hubiera podido expresar su “yo más profundo y auténtico” a través del arte. “Les estaré eternamente agradecida por su confianza para crear algo tan especial juntos”, subrayó.

La más reciente entrevista que tuvieron Selena Gomez y Benny Blanco fue en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. (Foto: Todd Owyoung / NBC via Getty Images)

“Y, por último, gracias a mis increíbles fans que han crecido conmigo y me han animado en cada capítulo de esta historia. Espero que amen estas canciones tanto como yo y que les ayuden en su propio camino. Gracias por ser parte del mío; significa muchísimo para mí. Gracias a todos los que trabajaron tan duro en este álbum”, se lee al final de la descripción.

Es necesario mencionar que una de las tantas canciones que hay en ‘I Said I Love You First’ se ha estado hablando bastante en los últimos días. Me refiero a ‘Sunset Blvd’. Todo a raíz de que Selena Gomez y Benny Blanco estrenaron su video musical. Si lo quieres ver, aquí te dejo el clip.