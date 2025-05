Jamie Lee Curtis siempre se ha caracterizado por ser una persona que dice las cosas como son, sobre todo cuando no está de acuerdo con algo. Precisamente, hace poco tuvo un accionar que llamó la atención. Resulta que ella le hizo un pedido a Mark Zuckerberg tras la aparición de un anuncio suyo “totalmente falso de IA”. Para que te enteres de todo al respecto, continúa leyendo esta nota.

La actriz, para dirigirse al CEO de Meta, tuvo que utilizar su cuenta de Instagram (@jamieleecurtis), pues no encontró una mejor forma de que atendieran su solicitud. Para ser más exactos, realizó una publicación en dicha plataforma, adjuntando una captura de que intentó comunicarse por mensaje directo con Mark, así como también del anuncio en cuestión.

“Ha llegado el momento, @zuck. Hola. Nunca nos hemos conocido. Me llamo Jamie Lee Curtis y he recurrido a todos los canales adecuados para pedirte a ti y a tu equipo que eliminen este anuncio totalmente falso de IA por unas tonterías que no autoricé, acepté ni avalé”, se lee al inicio de la descripción de su post.

Jamie Lee Curtis es una actriz ganadora del Oscar, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. (Foto: Dia Dipasupil / Getty Images) ×

“Soy conocida por decir la verdad”

“Intenté enviarte un mensaje directo y colarme, pero no me sigues, así que he tenido que recurrir al Instagram público para intentar contactarte. Si tengo una marca, además de ser actriz, autora y defensora, es que soy conocida por decir la verdad, por decirla tal como es y por mi integridad. Este mal uso de mis imágenes (tomadas de una entrevista que hice con @stephruhle durante los incendios) con palabras nuevas y falsas puestas en mi boca, disminuye mis oportunidades de decir la verdad”, indicó después la artista.

“Me han dicho que si te lo pregunto directamente, quizás animes a tu equipo a revisarlo y eliminarlo. Hace tiempo que borré Twitter, así que esta es la única forma que se me ocurre de contactarte. Gracias de antemano”, sentenció Jamie Lee Curtis.

Mark Zuckerberg es el fundador, presidente y director ejecutivo de Meta, empresa que fundó originalmente como Facebook en 2004. (Foto: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images) ×

Lo bueno es que la actriz de ‘Freakier Friday’, eventualmente, pudo volver a sonreír. Y es que, de acuerdo a People, un par de horas después de haber hecho la publicación se dio cuenta que su petición funcionó. “¡FUNCIONÓ! ¡VIVA INTERNET! ¡LA VERGÜENZA TIENE SU VALOR! ¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON Y AYUDARON A RECTIFICAR!”, fue lo que comentó en su post.

Cabe mencionar que, según la citada fuente, la petición de la artista se realizó después de que ella notificara a sus seguidores que el video que circulaba era falso y creado a través de inteligencia artificial. Felizmente, ella ya está más tranquila ahora que todo se solucionó.