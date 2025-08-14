Tras finalizar su tour de verano, la cantante Jennifer Lopez quiso enviar un mensaje de agradecimiento a sus fieles fanáticos que la acompañaron en cada concierto que brindó en los países que ha visitado como parte de su gira ‘Up Al Night: Live in 2025′ . La celebridad de raíces puertorriqueñas usó su cuenta oficial de Instagram para valorar la presencia de sus seguidores.

Debes saber que esta gira comenzó el pasado 8 de julio en la ciudad de Vigo, España, y finalizó el 10 de agosto en Almaty, Kazajistán. Durante este periodo, la popular JLo brindó distintas presentaciones en Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Armenia y Uzbekistán.

“Anoche fue nuestro último espectáculo del verano y quiero agradecer a cada uno de ustedes que vinieron. Ha sido el verano más hermoso, feliz y libre. Mi único deseo es que sientan la misma alegría que ustedes me hicieron sentir cada noche. Los amo”, fue el texto publicado por Jennifer Lopez en esta red social.

Este mensaje difundido por la Diva de Bronx ha evidenciado que está feliz de haber regresado a los escenarios para cantar sus éxitos musicales. Tras el divorcio con Ben Affleck, la actriz de 56 años quiere seguir demostrando que está en su mejor etapa personal y profesional.

JLo agradeció a sus fanáticos que estuvieron presentes en cada concierto que brindó. (Crédito: @jlo / Instagram)

También estrenará su nueva película

Jennifer Lopez espera que el éxito de su reciente gira en Europa y Asia se repita en su próxima película ‘Kiss of the Spider Woman’ , donde será la protagonista principal.

Si eres una seguidora de la intérprete de ‘On The Floor’ y te entusiasma visualizar esta nueva cinta cinematográfica de drama musical, te contaré que se estrenará el próximo 10 de octubre en Estados Unidos. Aquí te presento el tráiler oficial.

