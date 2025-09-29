A finales de junio de este año, Paris Hilton dio de qué hablar en el mundo del espectáculo a raíz de su gran halago a “los nerds”. Todo cuando compartía un consejo sobre citas. Ahora nuevamente la socialité ha llamado la atención. Pero esta vez porque expresó su felicidad al compartir proyecto con Dakota y Elle Fanning.

Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva que tuvo con People. Ahí la estrella multifacética habló sobre la serie de televisión que pronto saldrá acerca de su libro ‘Paris: The Memoir’, que fue publicado en 2023 y donde se detallan muchos momentos sobre su vida.

Paris Hilton es una empresaria, socialité, modelo, actriz, cantante, diseñadora, filántropa y DJ estadounidense. (Foto: Leonardo Munoz / AFP) / LEONARDO MUNOZ

El tema aquí es que A24 adquirió los derechos del proyecto en nombre de las hermanas actrices en 2023, y eso la ha alegrado bastante a Paris Hilton. “Amo a Elle y Dakota. Son tan talentosas, amables, hermosas y encantadoras, así que ha sido un sueño trabajar con ellas y crear esta serie juntas”, señaló.

Dakota Fanning habla mientras Elle Fanning observa durante la ceremonia de la huella de la mano y el pie de Michelle Pfeiffer frente al Teatro Chino TCL en Hollywood el 25 de abril. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Me resulta tan surrealista que ahora tengo una serie de televisión completa basada en mi vida”

“El programa va a ser fantástico. Es muy entretenido, y me resulta tan surrealista que ahora tengo una serie de televisión completa basada en mi vida. Es muy icónico. Todo ha sido muy, muy emocionante”, agregó la socialité, que es madre de dos hijos: Phoenix (nació en enero de 2023 a través de una madre sustituta) y London (llegó a este mundo en noviembre de 2023).

El libro de Paris Hilton es best-seller del New York Times

Cabe mencionar que el libro en cuestión ha sido aclamado por la crítica y es best-seller del New York Times, según People. Gracias a ‘Paris: The Memoir’, muchas personas han podido saber más sobre la icónica vida de Paris Hilton bajo los focos, incluidas sus fiestas más memorables y sus momentos de moda favoritos, así como su video sexual filtrado y su experiencia con la FIV.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí