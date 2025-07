Si hay un personaje por el que se le recuerda bastante a Jennifer Love Hewitt, ese sin duda es el de ‘Julie James’ en la franquicia de ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicieron el verado pasado’, en español), que se estrenó a finales de los 90 y hasta hace unos años solo contaba con dos cintas (la ya mencionada y ‘I Still Know What You Did Last Summer’). Lo bueno para muchos fans de la saga es que este año se estrenó una nueva entrega de la serie de películas, lo que permitió que la actriz volviera a su popular papel. Te cuento todo esto porque recientemente ella reveló lo único que le preocupaba al regresar a la franquicia. ¿Tienes ganas de saber qué era? Si es así, no te vayas de esta nota.

La artista en cuestión conversó con Vulture sobre el tema, asegurando primero que para que ella se animara a ‘dar vida’ nuevamente a su personaje necesitó que varias personas cercanas la convencieran de hacerlo. Sí, no estaba segura de asumir el reto.

Lo que le llegaron a decir sus amigos hasta la última noche antes del rodaje de la nueva película

“Todos mis amigos tuvieron que convencerme”, recalcó. “Literalmente, hasta la última noche antes del rodaje, me decían: ‘Sabes que vas mañana, ¿verdad?’”, agregó Jennifer Love Hewitt, quien tras ello escuchó una pregunta que le hizo recordar un momento puntual.

Jennifer Love Hewitt es una actriz y cantante estadounidense. (Foto: Eric Charbonneau / Sony Pictures vía Getty Images)

Resulta que en la entrevista le consultaron qué la hacía sentir “ansiosa” por regresar a la franquicia de ‘I Know What You Did Last Summer’. Es ahí donde ella dijo: “Lo que la gente iba a decir sobre cuánto mayor parecería que cuando tenía 18 años. Eso era literalmente lo único que me preocupaba”.

Jennifer Love Hewitt nació el 21 de febrero de 1979 en Waco, Texas, Estados Unidos. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)

Los protagonistas de la nueva entrega de ‘I Know What You Did Last Summer’

Cabe señalar que la película estrenada este año tiene el mismo título que la primera de la saga, que se estrenó en 1997. En aquel entonces, los protagonistas fueron Jennifer Love Hewitt (‘Julie James’), Freddie Prinze Jr. (‘Ray Bronson’), Sarah Michelle Gellar (‘Helen Shivers’) y Ryan Phillippe (‘Barry Cox’). Ahora, con respecto a la nueva cinta, las estrellas son Madelyn Cline (‘Danica Richards’), Chase Sui Wonders (‘Ava Brucks’), Jonah Hauer-King (‘Milo Griffin’) y Tyriq Withers (‘Teddy Spencer’), cuyos personajes, al verse en problemas en el filme, tienen que recurrir a los famosos ‘Julie James’ y ‘Ray Bronson’.

Películas destacadas de Jennifer Love Hewitt

‘I Know What You Did Last Summer’ (1997)

‘I Still Know What You Did Last Summer’ (1998)

‘I Know What You Did Last Summer’ (2025)

‘Garfield: la película’ (2004)

‘Garfield 2’ (2006)

‘El Smoking’ (2002)

‘The Client List’ (2010)

‘Ya no puedo esperar’ (1998)

‘Atajo hacia la felicidad’ (2007)

‘Las estafadoras’ (2001)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí