Últimamente las declaraciones de Mark Hamill sobre su papel de ‘Luke Skywalker’ en la franquicia de ‘Star Wars’ están dando de qué hablar. Hace unos días, te informé que contó que el haber interpretado a ese personaje le causó un ‘problema’. Ahora te comento que reveló la razón por la que dudaba en aceptar ‘dar vida’ al hijo de ‘Anakin Skywalker’ en ‘Star Wars: The Last Jedi’. Prepárate para conocer el motivo.
La información la brindó en una entrevista que tuvo con The Hollywood Reporter. En aquella conversación, el artista se sinceró, razón por la cual las palabras que utilizó acabaron dando la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos.
“No se puede atrapar un rayo dos veces en una botella”
“Tenía muchas dudas sobre volver. Pensé que sería un error”, comenzó diciendo sobre por qué inicialmente consideró rechazar el papel de ‘Luke Skywalker’ en ‘Star Wars: The Last Jedi’. “No se puede atrapar un rayo dos veces en una botella. Deberían centrarse en una nueva generación de personajes”, agregó.
Ya más adelante indicó que también influyó mucho el hecho de que pensaba que Harrison Ford (‘Han Solo’) no iba a participar en dicha película. “Y pensé: ‘Bueno, Harrison no lo va a hacer de todas formas. Se notaba su irritación por tener que hablar constantemente de ‘Han Solo’”. Sin embargo, para su sorpresa, su colega aceptó repetir su papel en la icónica franquicia.
“Cuando vi en la prensa que había aceptado, me sentí como si me hubieran reclutado, porque si soy el único (del trío original, junto con la fallecida Carrie Fisher) que dice que no, seré el hombre más odiado del mundo nerd”, manifestó. Es por eso que acabó aceptando la oportunidad de estar en ‘Star Wars: The Last Jedi’.
Ahora, Mark Hamill asegura que dicha película le abrió las puertas a más papeles en largometrajes. “Ciertamente no esperaba tener esta repentina explosión de vida tan tarde. Debería estar paseando por las playas con un detector de metales. No me explico por qué, de repente, tengo cinco largometrajes este año”, manifestó. Sin duda, la decisión lo llevó por un buen camino en su carrera como actor.
Películas de ‘Star Wars’ donde Mark Hamill interpretó a ‘Luke Skywalker’
- ‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’ (1977)
- ‘Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’ (1980)
- ‘Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi’ (1983)
- ‘Star Wars: Episode VII – The Force Awakens’ (2015)
- ‘Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi’ (2017)
- ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019)
