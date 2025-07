No hace mucho, Drake Bell habló sobre lo difícil que fue lidiar con la fama siendo adolescente, refiriéndose exactamente a su etapa como estrella de Nickelodeon por protagonizar la exitosa serie de ‘Drake & Josh’ junto a Josh Peck. Te recalco esto porque recientemente volvió a pronunciarse sobre esos capítulos de su vida, haciendo énfasis en el hecho de que su experiencia trabajando en la mencionada cadena de televisión no fue tan rentable como muchos podrían suponer.

¿Cuántas temporadas duró ‘Drake & Josh’?

Por si no estabas enterado(a), la serie en cuestión duró cuatro temporadas, entre 2004 y 2007, llegando a tener dos películas para televisión: ‘Drake & Josh Go Hollywood’ y ‘Merry Christmas, Drake & Josh’. Todo ello llevó a los protagonistas a ser muy conocidos en la industria del entretenimiento, pero eso no significa que los hizo millonarios.

Drake Bell y Josh Peck en la 19° edición anual de los Kids Choice Awards, celebrada en el Pauley Pavilion de la UCLA el 1 de abril de 2006 en Westwood, California. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images)

Precisamente, Drake Bell, durante su participación en ‘The Unplanned Podcast’, donde conversó con los presentadores Abby Howard y Matt Howard, calificó el sistema implementado para proteger las ganancias de las estrellas infantiles como “defectuoso”, antes de revelar que su experiencia en Nickelodeon no fue tan rentable como se puede llegar a pensar.

“No recibimos regalías por nuestros programas”

“Esa es la percepción del mundo. Siempre ha sido así. Es como, ya sabes, ‘Oh, hiciste un anuncio de Folgers Coffee. Debes vivir en una mansión en Hollywood. Te vi en la tele. Eres rico’. Eso está muy lejos de ser cierto”, aseguró el artista. “Y sobre todo, lo cual es una lástima para la mayoría de nosotros en Nickelodeon, no recibimos regalías por nuestros programas (él también apareció en ‘The Amanda Show’”, agregó.

Drake Bell es un actor y músico estadounidense. (Foto: GP / Star Max / GC Images / Getty Images)

De acuerdo a Drake Bell, casi todos los que aparecen en la cadena reciben un pago único por su trabajo, mientras que otras personas en la industria de la televisión y el cine reciben un pago cada vez que se muestra su arte.

El caso del elenco de ‘Friends’ que mencionó

“Por ejemplo, el elenco de ‘Friends’ en su apogeo ganaba un millón de dólares por episodio. Si haces 13 episodios ese año, ganas 13 millones de dólares. Si haces 20 episodios ese año, ganas 20 millones de dólares, ¿verdad? Pero ahora mismo, cada miembro del elenco de ‘Friends’, solo por sindicación, gana más de 20 millones de dólares al año, y no graban un programa cada semana. No van a trabajar, pero presentan su programa y usan su imagen, y todo esto, así que les pagan por ello. Y ganan más de 20 millones de dólares al año solo porque otras cadenas compran los derechos de sindicación”, explicó.

“Hay mucha gente malvada y corrupta. Esa es la única solución. No hay otra solución”, aseguró después el actor, antes de aclarar que solo unas pocas estrellas invitadas del programa continúan recibiendo un cheque por correo de todas las personas que aparecieron en la cadena en la misma época en que él lo hizo. Si te interesa ver la entrevista completa, esta es tu oportunidad de hacerlo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí