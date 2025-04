John Cena es un luchador profesional que empezó teniendo fama en la organización World Wrestling Entertainment (WWE) y luego tuvo éxito en películas como actor. Sin duda, él causa impacto con cada cosa que realiza. Precisamente, hace poco generó gran sorpresa al revelar el motivo por el que se sometió a un trasplante de cabello. ¿Qué dijo? Descúbrelo aquí.

Durante su aparición en el Pat McAfee Show, un programa de entrevistas deportivas, Cena indicó que ciertos fanáticos de la WWE lo llegaron a intimidar por su “calva”. Ese problema genético lo atormentó a raíz del accionar de esos fans.

“Es puro acoso”

“Cantan, me hacen sentir pequeño y me avergüenzan. No saben lo que es eso. Es puro acoso. No mola. No me gusta”, aseguró. “Así que, gracias por presionarme para que me haga una cirugía capilar. Hasta ahí me presionan”, agregó el luchador que, de acuerdo a People, hizo tal revelación un día después de ganar su 17° Campeonato de la WWE en Wrestlemania en Las Vegas.

John Cena celebrando su victoria durante WrestleMania 41. (Foto: Rich Freeda / WWE vía Getty Images) ×

Además, es necesario decir que, durante la entrevista, según el último medio citado, John Cena se mantuvo en gran medida en su personaje de ‘heel’, un término usado en la lucha libre profesional para indicar a un “chico malo”.

“Gracias por estar tan atentos a mis necesidades y emociones”

“Lo acabo de ver en tantos carteles de calvas. Y es que, cuando te operan, se te cae el pelo porque el nuevo tiene que crecer. Así que el viejo se cae”, expresó mientras se dirigía a la multitud. “Y, por cierto, gracias por estar tan atentos a mis necesidades y emociones, porque me destrozaron por un problema genético que no puedo controlar”, indicó después el hombre que se sometió al trasplante de cabello en noviembre de 2024.

John Cena aseguró que ciertos fanáticos de la WWE lo han llegado a intimidar por su “calva”. (Foto: Andrea Kellaway / WWE vía Getty Images) ×

“Esto no está bien. Ustedes no son buenos conmigo. ¿Por qué creen que lo hice? Estoy en el Royal Rumble intentando ganar y los fans preguntan: ‘¿Cómo está la calva?‘. Es injusto. No puedo controlarlo”, recalcó más adelante el luchador, que también se animó a explicar el proceso de trasplante de forma sencilla.

“Hay que sacar el pelo del lateral y plantarlo en la parte superior. Se coloca el césped aquí y se coloca en el lugar seco. Solo tarda un poco en crecer. ¡Está creciendo! ¡Está creciendo! Esperemos que, en un par de meses, se vea mejor”, dijo. “Tengo un problema. Intento solucionarlo. Eso es lo que estoy haciendo”, aseveró el hombre. Si quieres ver el video de aquella entrevista, aquí te lo dejo para que lo aprecies sin ningún problema.