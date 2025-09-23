En la conversación que tuvo con Pamela Anderson para la nueva edición de CR Fashion Book, Miley Cyrus no solo reveló la actividad que la ayuda a mantener un “estilo de vida sobrio”. También se animó a hablar sobre su forma de ser. Lo llamativo es que lo hizo con mucha sinceridad.

Si te preguntas cómo es que llegaron a dialogar acerca del tema, pues todo pasó después de que la estrella de ‘The Last Showgirl’, que tiene 58 años, halagara a la intérprete de ‘Flowers’ por estar siempre a la “vanguardia”. En ese entonces, la recordada ‘Hannah Montana’ señaló que siempre ha seguido un camino singular.

“Realmente lo aprecio, porque al hacer las cosas a mi manera, a través de mi propio y único proceso, no solo la creación que comparto, sino el diseño de mi vida, siempre estoy rediseñando, reimaginando, ‘re-inspirando’”, comenzó diciendo Miley Cyrus.

Miley Cyrus es una cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Tomé una decisión a los 11 y nunca me he detenido”

“De hecho, la otra noche, mientras estaba en la cama, pensé: ‘¡Guau! ¡Me subí a un tren a los 11 años y nunca me he bajado!’. Tomé una decisión a los 11 y nunca me he detenido”, recalcó después la artista, que aseguró que asumió el “compromiso profundo” y que recién a finales de sus 20 e inicios de sus 30 comenzó a reevaluar si esto todavía era lo que quería para sí misma.

“Podría llegar una temporada en la que todo esto ya no me interese”

“Hasta ahora, la respuesta ha sido sí, pero no temo que llegue el día en que sea no. No sé si llegará ese día, cuando esto ya no me encante como ahora. Como dijiste, podría llegar una temporada en la que todo esto ya no me interese, y no pasa nada”, aseguró.

Miley Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Apenas escuchó eso, Pamela Anderson indicó que, pase lo que pase, ella “siempre será creativa”. Sobre eso no tiene duda. “Incluso en un jardín, nunca lo perderás. Solo es cuestión de si te bajas de la locura”, precisó.

