A pesar de la crisis que afrontaron durante su matrimonio, Justin y Hailey Bieber han logrado revertir dicha situación y demuestran que están más unidos que nunca . Es más, la fundadora de Rhode Beauty ha manifestado su deseo de incrementar su familia, pues no se conforma con tener como único hijo a Jack Blues.

Esta petición se pudo conocer durante su aparición en el podcast ‘In Your Dreams’. La socialité de 28 años le indicó al presentador, Owen Thiele, que “definitivamente” le agrada la idea de tener más hijos con el intérprete de ‘Sorry’.

“Sé que quiero más de uno. Siempre supe que quería ser madre. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, declaró Hailey.

La modelo estadounidense ha expresado que "desea tener más hijos" en un futuro. (Crédito: @lilbieber / Instagram)

A pesar de la ilusión que tenía por convertirse en mamá a los 27 años, la esposa de Justin Bieber tuvo ciertos temores por afrontar esta nueva etapa en su vida. Sin embargo, considera que fue una decisión acertada, pues aprende cada día junto a su hijo.

“Creo que tenía miedo. No sabía qué esperas. Una vez que están aquí, uno va aprendido día a día. Es como si cada día aprendiera sobre cómo ser madre y qué es lo mejor para mi hijo”, añadió.

Justin y Hailey se casaron el 13 de septiembre del 2018 en la ciudad de Nueva York. (Crédito: @lilbieber / Instagram)

Recibe ayuda para cuidar a su hijo

Como sabrás, tanto Justin Bieber como Hailey son celebridades que necesitan cumplir con ciertos compromisos laborales y no disponen del tiempo completo para cuidar a su hijo, Jack. Por lo tanto, la modelo estadounidense confirmó que sí recurren al uso de cuidado infantil.

“Sí tengo ayuda, tengo ayuda a tiempo completo y no me da vergüenza decirlo. Nunca dudaría en hablar de ello porque no podría desarrollar mi carrera ni hacer lo que hago sin esa ayuda. Estoy muy agradecida por ello”, expresó la socialité.

Eso no quiere decir que esta pareja de casados evite a su hijo; al contrario, en distintas ocasiones se ha visualizado cómo Hailey y Justin pasan tiempo de calidad en conjunto. Es decir, aprovechan sus momentos libres para disfrutar en familia.

