Ante las múltiples nominaciones de Justin Bieber, su esposa Hailey salió a expresar su felicidad y ello dio de qué hablar de inmediato. Pero no tanto como la estrategia que recientemente la modelo ha indicado que aplica con su pareja para manejar los problemas que se les presentan. Si te interesa saber más al respecto, lee esta nota.

Para ir directo al tema, te comento que la también socialité estadounidense fue entrevistada por GQ. En esa conversación, habló sobre cómo ella y el padre de su hijo Jack Blues (de 15 meses), están compaginando la paternidad y su relación con sus ajetreadas carreras.

Hailey Bieber es una modelo, socialité, directora creativa y empresaria estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Ambos sentimos un gran instinto protector hacia nuestro hijo”

“Vamos día a día”, empezó diciendo Hailey Bieber, que se casó con Justin el 13 de septiembre de 2018. “Ambos sentimos un gran instinto protector hacia nuestro hijo y no creo que eso vaya a cambiar nunca, pero nuestra vida es nuestra vida y es muy pública, así que creo que simplemente iremos resolviendo los problemas que tengamos que resolver cuando llegue el momento”, agregó.

Justin Bieber y Hailey Bieber en la 64° entrega anual de los Premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el 3 de abril de 2022. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

La fundadora de Rhode, una marca de cuidado de piel, también indicó que se sentía “realmente cómoda” con el equilibrio que ella y el cantante habían encontrado al “compartir cosas y no compartir cosas” acerca de su relación.

“Mi esposo usa Rhode”

Además, señaló que su Justin apoya su carrera como magnate de belleza y utiliza sus productos para el cuidado de piel. “Mi esposo usa Rhode desde el principio y le encanta, y tengo muchos amigos que están obsesionados con la marca y la usan”, aseveró.

